В школах Австрии язык жестов начали преподавать как иностранный 15.09.2026, 17:29

Школьники будут изучать не только сам язык, но и культуру и историю сообщества глухих.

С этого учебного года в австрийских школах начали преподавать язык жестов как иностранный, а с 2029 года школьники смогут сдавать по нему выпускные экзамены. Пока это нововведение коснулось только старшеклассников, но в дальнейшем этот предмет войдет в программу и младших классов, пишет «Европульс».

Борьба за признание австрийского жестового языка (ÖGS) продолжалась много лет. До 1980 года его использование в школах официально запрещали учебные программы. Но в 2005 году ÖGS был закреплен в Конституции страны как самостоятельный язык.

Школьники будут изучать не только сам язык, но и культуру и историю сообщества глухих. Занятия по ÖGS будут примерно такие же, как уроки обычного иностранного языка — учеников ждут игровые учебные материалы, проекты и экскурсии. Кроме того, на уроках будут активно использовать видеоматериалы.

Новый предмет ведут неслышащие педагоги с соответствующим образованием, поскольку именно они лучше всего знают культуру и историю своего сообщества. Преподавать язык жестов могут разрешить и слышащим учителям, но лишь при условии, что они владеют ÖGS на очень высоком уровне.

Как говорит одна из разработчиков учебной программы по ÖGS Лидия Фенкарт, для слышащих школьников знание языка жестов может стать ценным ресурсом как в профессиональной, так и в личной жизни. Знакомство с другими способами общения поможет слышащим и глухим людям лучше понимать друг друга, а обществу — стать более инклюзивным.

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