Безумный спринт по Лондону: интересные факты о новом триллере «Бегущая» 3 15.09.2026, 17:47

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Кадр из фильма "Бегущая"

Фото: Adastra Cinema

Звезда «Чудо-женщины» вступает в отчаянную гонку со временем.

На что способна мать, чья привычная утренняя пробежка в одно мгновение превратилась в кошмарную игру на выживание, где ценой каждой потерянной секунды является жизнь ее ребенка? Ответ на этот вопрос – в напряженном триллере «Бегущая» (The Runner), который выходит в мировой прокат.

УНИАН рассказывает интересные подробности об этой безумной истории с Галь Гадот в главной роли.

Главная героиня Майя Мартен (Галь Гадот) – блестящий корпоративный юрист и мать, чья тщательно спланированная жизнь рушится в один миг. В день, когда ее команда готовится к масштабному судебному процессу против опасного криминального авторитета с участием ключевого свидетеля, Майя отправляется на привычную утреннюю пробежку. И именно тогда ей поступает жуткий телефонный звонок: вместо ее восьмилетнего сына в трубке звучит угрожающий голос неизвестного мужчины, который говорит, что похитил мальчика из школы. Более того: злоумышленник «взломал» устройство для мониторинга уровня сахара в крови сына Майи, подключился через него к смартфону героини и теперь видит буквально каждый ее шаг.

Злоумышленник выдвигает ультиматум: у Маи, бывшей чемпионки по бегу, есть ровно час, чтобы добраться до суда, воспользоваться своим служебным допуском и устранить свидетеля до начала процесса. Если она не выполнит этот приказ, ее больной диабетом сын погибнет. Не имея возможности обратиться за помощью к полиции или прохожим, героиня начинает отчаянную гонку по извилистым улицам Лондона, где ценой ошибки или опоздания станет жизнь ее ребенка...

За создание этого напряженного триллера отвечает звездная команда во главе с режиссером Кевином Макдональдом, чьи предыдущие фильмы «Последний король Шотландии» и «Мавританец» мастерски исследовали темы выживания и экстремального морального давления.

Кроме того, Макдональд является лауреатом «Оскара» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» за картину «Однажды в сентябре» (1999), рассказывающую о трагических событиях с захватом заложников на Мюнхенской Олимпиаде-1972.

Динамичный сценарий для «Бегущей» создал Марк Гибсон, известный по работе над такими фильмами, как «Большое путешествие» и «Снежные псы».

Помимо Галь Гадот в фильме также снялся известный британский актер Дэмиен Льюис. Правда, на протяжении большей части фильма Льюис выступает исключительно в роли угрожающего голоса в наушниках героини (в оригинальной озвучке), а непосредственно на экране актер появляется лишь ближе к финалу.

Также в картине можно увидеть Рори Уилмота: этот юный актер, который сыграет Невилла Лонгботтома в новом сериале по мотивам «Гарри Поттера…», в «Бегущей» воплотил образ сына главной героини.

За кулисами проекта скрывается немало интересных вызовов, которые пришлось преодолеть творческой команде и самой Галь Гадот. В частности, звезда призналась, что на самом деле… совсем не любит бегать. Чтобы сыграть бывшую чемпионку по бегу и безупречно справиться с изнурительными спринтами по шумным улицам Лондона, вагонам метро и офисным зданиям, актриса готовилась к роли целых девять месяцев под руководством профессиональных тренеров.

Помимо колоссальных физических нагрузок актрису ждал серьезный психологический эксперимент: из-за особенностей сюжета значительную часть сцен ей пришлось играть в одиночестве, полагаясь исключительно на собственное воображение. На съемочной площадке Гадот даже не слышала угрожающего голоса своего антагониста в наушниках, самостоятельно создавая напряжение этого противостояния.

В то же время особым «действующим лицом» картины стал Лондон. Британская столица здесь выступает почти как полноценный персонаж: посредством знаковых достопримечательностей, урбанистических пейзажей и живописных локаций режиссер мастерски подчеркивает бешеной темп и тревожную атмосферу картины, превращая каждую минуту экшна в настоящее испытание на прочность.

Помимо зрелищного экшна, «Бегущая» затрагивает и тревожную проблематику современного мира – нашу повсеместную уязвимость перед технологиями. Картина наглядно демонстрирует жуткий сценарий того, как гаджеты и жизненно важные медицинские устройства, такие как мониторы уровня сахара в крови, могут быть использованы злоумышленниками для манипуляций и террора в повседневной жизни.

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