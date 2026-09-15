закрыть
16 сентября 2026, среда, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша усиливает охрану пунктов пропуска из-за российской угрозы

2
  • 15.09.2026, 17:44
  • 1,438
Польша усиливает охрану пунктов пропуска из-за российской угрозы

Будут возведены новые укрепления.

Польское правительство приняло решение усилить меры безопасности на пограничных пунктах пропуска с Украиной из-за угрозы со стороны России. Об этом в соцсети Х сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

К охране и возведению укреплений будет привлечен 18-й понтонно-мостовой полк.

«Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства укрепляется, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой. Военнослужащие 18-го саперного полка уже выполняют задачи, благодаря которым будут укреплены посты и инфраструктура вблизи границы Польши с Украиной», - рассказал Косиняк-Камыш.

В Оперативном командовании ВС Польши заявили, что наблюдательные посты будут возведены вблизи границы с Украиной в Дорогуске, Медице и Корчове.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук