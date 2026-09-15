Польша усиливает охрану пунктов пропуска из-за российской угрозы 2 15.09.2026, 17:44

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Будут возведены новые укрепления.

Польское правительство приняло решение усилить меры безопасности на пограничных пунктах пропуска с Украиной из-за угрозы со стороны России. Об этом в соцсети Х сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

К охране и возведению укреплений будет привлечен 18-й понтонно-мостовой полк.

«Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства укрепляется, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой. Военнослужащие 18-го саперного полка уже выполняют задачи, благодаря которым будут укреплены посты и инфраструктура вблизи границы Польши с Украиной», - рассказал Косиняк-Камыш.

В Оперативном командовании ВС Польши заявили, что наблюдательные посты будут возведены вблизи границы с Украиной в Дорогуске, Медице и Корчове.

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