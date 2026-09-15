FT: Рынок карточек Pokemon сошел с ума 14 15.09.2026, 22:01

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Фото: Unsplash

Редкие экземпляры уходят за миллионы долларов.

Коллекционные карточки Pokеmon перестали быть детским увлечением и превратились в серьезный класс активов — отдельные редкие экземпляры уходят с молотка за миллионы долларов, а «сошедший с ума» рынок карточек оценивается в миллиарды. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дилеров, аналитиков и данные торговых площадок.

Газета привела в пример англичанина Джордана Данна, который уволился с должности аналитика данных в юридической фирме в Честере в 2025 году, когда его хобби стало выгоднее основной работы. «Я перешел с £70 тыс. в год на управление многомиллионным бизнесом. Это было очевидное решение», — сказал 34-летний Данн. Его бизнес Big Box Gaming идет к примерно £4 млн продаж в этом году против £1,2 млн в 2025-м.

«За последние 12 месяцев рынок сошел с ума. Приходит много банкиров, инвесторов, юристов и криптоэнтузиастов, и они просто пытаются получить что угодно, независимо от цены», — говорит Данн.

«Получается своего рода двойной эффект. Люди видят вещи, напоминающие им о молодости. И одновременно у них теперь есть свободные деньги», — сказал глобальный руководитель направления коллекционных предметов в eBay Адам Айрленд. По его словам, такие суммы тратит не тот, кто просто хочет поиграть с друзьями, а тот, кто смотрит на карточки как на «значимый класс активов».

Соучредитель платформы для коллекционных карточек Cardfolio Оз Кара заявил, что рынок карточек «расколот надвое»: для современных карточек нет законов или правил, мешающих The Pokеmon Company перепечатывать их, тогда как винтажные карточки действительно редки. Как пишет FT, всего 35 экземпляров одной версии Пикачу из Legendary Collection 2002 года получили оценку PSA 10 — карточка с PSA 10 стоит около £250 тыс. против примерно £15 тыс. с оценкой на один балл ниже — PSA 9.

Бум коллекционных карточек, пишет газета, перегрузил их оценщиков: PSA обработала более 1,3 млн карточек Pokеmon в августе — в десять раз больше, чем в том же месяце 2021 года. Выросла и аудитория коллекционных карточек: на мероприятии Card Con в Британии посещаемость удвоилась до 10 тыс. человек, покупатели носили запертые ящики с наличными, а несколько торговцев отказались назвать имена, опасаясь воров, отмечает газета.

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