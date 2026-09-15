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В Беларуси кошка спасла хозяйку от алабая

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  • 15.09.2026, 18:11
  • 16,544
В Беларуси кошка спасла хозяйку от алабая
Иллюстративное фото

Видеофакт.

В Беларуси кошка Соня стала настоящей «телохранительницей» своей хозяйки после того, как на женщину во время прогулки напала большая собака. Видео этой неожиданной встречи появилось в социальной сети Threads и быстро привлекло внимание пользователей, отметила Tochka.by.

На первых кадрах женщина спокойно идет по улице и разговаривает по телефону. Однако через несколько мгновений ситуация резко меняется: она бежит назад, а за ней мчится большая собака, которую женщина называет алабаем.

Чем могла закончиться эта погоня, неизвестно. Но в ситуацию неожиданно вмешалась кошка. Соня без колебаний бросилась на собаку, которая была в несколько раз больше ее, и своими действиями заставила ее отступить.

Хозяйка кошки, Оксана, рассказала, что во время погони действительно сильно испугалась. По ее словам, поведение собаки вовсе не выглядело как попытка просто познакомиться.

В комментариях женщина сообщила, что смелую кошку зовут Соня и что это ее питомица. Оксана также рассказала, что когда-то сама спасла Соню от голодной смерти на улице.

По словам женщины, она хорошо знает поведение собак, так как дома у нее живут зенненхунд, овчарка и цвергпинчер. Поэтому она сразу поняла, что собака представляет угрозу.

Тем более ее поразил поступок Сони. Несмотря на огромную разницу в размерах, кошка ни секунды не колебалась и бросилась защищать хозяйку.

Смелость Сони поразила и пользователей Threads. Под видео собралось более 200 восторженных комментариев. Люди называли ее отважной и настоящей героиней, шутя предлагали наградить кошку орденами и отмечали, что после такого охранника собаки для безопасности уже не нужны.

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