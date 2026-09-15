WSJ: Путин и Трамп заблуждаются

WSJ: Путин и Трамп заблуждаются12
- 15.09.2026, 18:14
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Они не могут выиграть свои войны.
И Россия, и США добились определенных военных успехов. Кремль против Украины, а Вашингтон против Ирана. Однако не удалось достичь главных целей. Украина и Иран оказались гораздо более устойчивыми противниками, чем рассчитывали Путин и Трамп, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
Российская армия усилила ракетные и дроновые атаки по Украине. Ослабление украинской ПВО привело к росту числа ударов по городам и жертв среди мирных жителей. Однако добиться решающего перелома на земле Москве не удалось. Российское наступление застопорилось, а украинские войска смогли провести контратаки.
Одновременно Киев наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. Украинские беспилотники атакуют объекты, находящиеся за сотни километров от границы, усиливая топливный кризис и сокращая доходы российского бюджета.
«Российские войска способны наносить больше жертв среди мирного населения с воздуха, но им не удалось добиться значительного продвижения на земле», — пишут авторы.
Похожая ситуация складывается и в Иране. Американские удары и давление на нефтяной экспорт серьезно осложнили положение Тегерана. Инфляция в стране достигла 80%, а МВФ ожидает сокращения экономики на 5,4% в этом году.
Однако Иран сохраняет возможность отвечать. Его силы и союзники атакуют американские объекты и угрожают ключевым маршрутам поставок нефти. Особую опасность представляют хуситы в Йемене, которые усилили позиции у Красного моря.
В результате обе войны становятся все дороже, но приблизить их к желаемому для Вашингтона и Москвы исходу не удается.
«Единственный реалистичный способ положить конец этим войнам — дипломатия», — считают авторы.
Для Путина это означает отказ от попытки захватить весь Донбасс и согласие на прекращение огня. Трампу, в свою очередь, придется признать, что экономическое давление не заставит Иран капитулировать.
Продолжение войн лишь увеличивает цену, не приближая стороны к победе.