Литва направит Беларуси ноту протеста

Литва направит Беларуси ноту протеста3
- 15.09.2026, 18:02
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Из-за инцидента с беспилотником.
Литва направит Беларуси ноту после того, как ночью в литовское воздушное пространство залетел беспилотник, который сбили итальянские истребители, заявил глава МИД страны Кястутис Будрис, передает LRT.
«Во всех случаях, когда происходит нарушение воздушного пространства, мы получаем сообщение Военно-воздушных сил о том, когда, где и что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и передаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», — заявил Будрис.
По его словам, окончательное происхождение беспилотника установят после изучения обломков. Литва уже проинформировала союзников об инциденте и запросила консультации в Евросоюзе и НАТО.