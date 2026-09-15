Психологи рассказали, как измерить самодисциплину 2 15.09.2026, 18:44

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Фото: Exelion Women

Способ довольно простой.

Самодисциплина кажется качеством, которое невозможно выразить в цифрах. Но психологи предлагают посмотреть на нее иначе. Ее можно оценивать через повседневные решения, когда человеку приходится выбирать между сиюминутным удовольствием и тем, что принесет пользу в будущем, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи предложили простой способ проверить собственную дисциплину. Нужно записывать ситуации, в которых возникает искушение, и отмечать, удалось ли ему сопротивляться.

На основе этих данных можно рассчитать условный показатель самодисциплины. Для этого число побежденных искушений делят на общее количество таких ситуаций и умножают на 100. Например, если человек устоял перед 8 из 10 соблазнов, его результат составит 80%.

Это не научный психологический тест. Скорее, это способ превратить привычки и решения в наблюдаемые данные.

«То, что вы измеряете, труднее игнорировать», — пишут авторы.

Записи помогают заметить моменты, в которых человек чаще всего теряет контроль. Это дает возможность заранее придумать стратегии, которые помогут справляться с конкретными соблазнами.

При этом смысл упражнения не в том, чтобы постоянно следить за цифрами. Гораздо важнее изменить сам подход к дисциплине.

Вместо вопроса «Насколько я дисциплинирован?» человек начинает спрашивать себя, какие решения ему удается принимать все лучше.

«Я собираюсь сопротивляться этому или поддаться?» — предлагают авторы задавать себе в момент каждого внутреннего конфликта.

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