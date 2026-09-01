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Теннисистки будут разыгрывать главный трофей сезона на арене клуба НБА

  • 17.09.2026, 7:14
Теннисистки будут разыгрывать главный трофей сезона на арене клуба НБА
Иллюстрационное фото

WTA также перенесет штаб-квартиру в Шарлотт.

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором участвуют по восемь лучших спортсменок и лучших дуэтов сезона, в 2027–2029 годах будет проходить на арене клуба НБА в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).

Spectrum Center, где играет «Шарлотт Хорнетс», вмещает на спортивных соревнованиях около 20 тыс. зрителей.

WTA также перенесет свою штаб-квартиру в Шарлотт.

В 2026 году турнир примет американский Индиан-Уэллс (Калифорния) — с 8 по 15 ноября.

В этом сезоне первой на Итоговый турнир квалифицировалась Елена Рыбакина, выигравшая Australian Open и US Open и возглавившая рейтинг WTA. Казахстанская теннисистка стала победительницей Итогового турнира в прошлом году.

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