Теннисистки будут разыгрывать главный трофей сезона на арене клуба НБА
- 17.09.2026, 7:14
WTA также перенесет штаб-квартиру в Шарлотт.
Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором участвуют по восемь лучших спортсменок и лучших дуэтов сезона, в 2027–2029 годах будет проходить на арене клуба НБА в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).
Spectrum Center, где играет «Шарлотт Хорнетс», вмещает на спортивных соревнованиях около 20 тыс. зрителей.
WTA также перенесет свою штаб-квартиру в Шарлотт.
В 2026 году турнир примет американский Индиан-Уэллс (Калифорния) — с 8 по 15 ноября.
В этом сезоне первой на Итоговый турнир квалифицировалась Елена Рыбакина, выигравшая Australian Open и US Open и возглавившая рейтинг WTA. Казахстанская теннисистка стала победительницей Итогового турнира в прошлом году.