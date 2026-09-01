СМИ: У Трампа появился неожиданный путь к Нобелевской премии 17.09.2026, 4:00

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Он связан с ИИ и Китаем.

Президент США Дональд Трамп может использовать свое стремление получить Нобелевскую премию мира для заключения соглашения с Китаем, которое поможет снизить риски от стремительного развития искусственного интеллекта, пишет The Interpreter (перевод — сайт Charter97.org).

24 сентября председатель КНР Си Цзиньпин должен приехать в Вашингтон на переговоры с Трампом. Одной из главных тем встречи может стать искусственный интеллект.

За последние месяцы возможности передовых ИИ-систем резко выросли. Автономные модели уже способны выполнять все более сложные задачи, а недавние инциденты с ИИ-агентами показали, что проблемы контроля над технологиями перестают быть чисто теоретическими.

При этом главная опасность связана не только с самими технологиями, но и с конкуренцией США и Китая. Вашингтон опасается усиления Пекина, а одностороннее замедление разработки ИИ американскими компаниями может дать Китаю преимущество.

«Для создания эффективного глобального режима управления ИИ потребуется соглашение между Вашингтоном и Пекином», — считают авторы.

Именно здесь Трамп может увидеть возможность для крупной международной сделки. Соглашение позволило бы США сохранить технологическое преимущество и одновременно создать общие правила безопасности.

Китай также заинтересован в международном распространении ИИ и стремится представить себя ответственной технологической державой. Сделка с Вашингтоном могла бы укрепить эту позицию.

Другие страны могут использовать предстоящий саммит для дипломатического давления на Трампа, в том числе сыграв на его стремлении получить Нобелевскую премию.

«Даже слабая сделка установит новый базовый уровень для управления ИИ», — убеждены авторы. Такое соглашение стало бы основой для будущих международных договоров и механизмов контроля над наиболее мощными технологиями.

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