Белорус открыл книгу лауреата Нобелевской премии и нашел в ней 1700 долларов и 300 евро
- 17.09.2026, 1:42
История закончилась в милиции.
Уголовное дело за кражу валюты возбудили в отношении 22-летнего жителя Молодечно, сообщили в МВД.
Фигурант временно проживал в доме своего знакомого, который согласился помочь ему в затруднительной ситуации. В один из дней гость взял с полки книгу «Камо грядеши» лауреата Нобелевской премии по литературе Генрика Сенкевича. Между страниц он нашел 1700 долларов и 300 евро.
Мужчина забрал деньги и потратил их на себя.
Вскоре хозяин квартиры обнаружил пропажу валюты и сообщил об этом в милицию. В отношении гостя возбудили уголовное дело за кражу.