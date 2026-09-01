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Белорус открыл книгу лауреата Нобелевской премии и нашел в ней 1700 долларов и 300 евро

  • 17.09.2026, 1:42
Белорус открыл книгу лауреата Нобелевской премии и нашел в ней 1700 долларов и 300 евро
Иллюстрационное фото

История закончилась в милиции.

Уголовное дело за кражу валюты возбудили в отношении 22-летнего жителя Молодечно, сообщили в МВД.

Фигурант временно проживал в доме своего знакомого, который согласился помочь ему в затруднительной ситуации. В один из дней гость взял с полки книгу «Камо грядеши» лауреата Нобелевской премии по литературе Генрика Сенкевича. Между страниц он нашел 1700 долларов и 300 евро.

Мужчина забрал деньги и потратил их на себя.

Вскоре хозяин квартиры обнаружил пропажу валюты и сообщил об этом в милицию. В отношении гостя возбудили уголовное дело за кражу.

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