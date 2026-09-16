В Германии капитаном фрегата ВМС впервые стала женщина 16.09.2026, 22:46

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Фото: Lars Klemmer/​dpa

Уте Никлас предстоит вернуть корабль к полной боевой готовности после пребывания на верфи.

Уте Никлас стала первой женщиной, возглавившей фрегат Военно-морских сил Германии, приняв командование «Рейнланд-Пфальц» в Вильгельмсхафене, пишет Die Zeit.

«Я принимаю командование в столь же интересный, сколь и сложный период. Это потребует многого от всего экипажа», — заявила Никлас.

Никлас предстоит вернуть корабль к полной боевой готовности после пребывания на верфи. Она имеет большой опыт службы на фрегатах класса F125.

До назначения Никлас занимала должность офицера оперативного штаба в командовании Вооруженных сил Германии в Швиловзе.

Ранее, в ноябре 2023 года, Сенат США утвердил адмирала Лизу Франкетти на посту командующего Военно-морскими силами. Она стала первой женщиной во главе ВМС США и в составе Объединенного комитета начальников штабов.

Франкетти начала службу на флоте в 1985 году. В разные годы она командовала 6-м флотом США в Средиземном море, ВМС США в Корее, а также 9-й и 15-й авианосными группами.

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