Белорус вытащил из Сожа щуку весом более 10 кг

Белорус вытащил из Сожа щуку весом более 10 кг1
- 16.09.2026, 22:09
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Видеофакт.
Щуку весом 10,4 кг вытащил из реки Сож беларусь. Видео трофея опубликовал Threads-аккаунт «Рыбалка в Беларуси».
«Смотрите, какой конь», — прокомментировал размеры щуки рыбак.
По словам мужчины, рыбу он добыл на спиннинг с силиконовой приманкой. 10,4 кило!
После взвешивания мужчина вернул щуку в реку, бросив на прощание: «Давай, крокодильчик».
«Такие эмоции от котлет никогда не получите», — подчеркнул мужчина.
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