Белорус вытащил из Сожа щуку весом более 10 кг 1 16.09.2026, 22:09

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Видеофакт.

Щуку весом 10,4 кг вытащил из реки Сож беларусь. Видео трофея опубликовал Threads-аккаунт «Рыбалка в Беларуси».

«Смотрите, какой конь», — прокомментировал размеры щуки рыбак.

По словам мужчины, рыбу он добыл на спиннинг с силиконовой приманкой. 10,4 кило!

После взвешивания мужчина вернул щуку в реку, бросив на прощание: «Давай, крокодильчик».

«Такие эмоции от котлет никогда не получите», — подчеркнул мужчина.

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