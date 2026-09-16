Белорус сделал археологическую находку, купаясь в реке

Белорус сделал археологическую находку, купаясь в реке7
- 16.09.2026, 22:28
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Артефакту 5000 лет.
Белорус достал неожиданную находку, которой 5000 лет из реки, в которой купался. Подробности сообщает жлобинская районная газета «Новы дзень».
Житель Жлобина Николай Молотков отдыхал в Славгородском районе Могилевской области на своей малой родине. В реке Проня, расположенной неподалеку от деревни Березовка, мужчина обнаружил лепной горшок. Согласно предварительным данным, сосуду около 5000 лет.
По словам мужчины, в детстве с друзьями он часто купался в Проне. И на ее дне всегда удавалось что-то находить. К примеру, гильзы, осколки снарядов или же странные битые горшки, которые они называли «чугунками».
– В июле этого года вновь обнаружил такой «чугунок», но очень большой и почти целый. Вытащив его на берег, я сразу понял, что этот предмет очень старый, - приводит подробности белорус.
Находку мужчины оценил сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Олег Вороненко:
– Уникальный артефакт - лепной горшок почти идеальной сохранности конца неолита - начала бронзового века. Таких артефактов в нашей стране насчитываются единицы.
Особая ценность находки состоит именно в ее состоянии – горшок цел, несмотря на свой возраст.