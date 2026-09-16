Украина переносит войну в Арктику: последствия удара по Новому Уренгою

Украина переносит войну в Арктику: последствия удара по Новому Уренгою1
- 16.09.2026, 22:57
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Огромные расстояния перестали быть российским преимуществом.
Один из наиболее дальних ударов украинских беспилотников был нанесен по объекту газовой инфраструктуры России в арктическом регионе на расстоянии почти 3 тысячи километров от границы. При этом всего в 600 километрах от места удара находятся два крупных арктических проекта, связанных с добычей и производством российского сжиженного природного газа.
Об этом сообщает норвежское аналитическое издание High North News
«Последствия атаки выходят за рамки ущерба, нанесенного отдельному перерабатывающему предприятию. Атакованый завод расположен всего в 600 километрах от российских проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Это делает два важнейших арктических энергетических проекта Москвы потенциально доступными для украинских беспилотников дальнего действия», - говорится в статье.