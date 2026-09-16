Украина переносит войну в Арктику: последствия удара по Новому Уренгою 1 16.09.2026, 22:57

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ФОТО: AP PHOTO/EFREM LUKATSKY

Огромные расстояния перестали быть российским преимуществом.

Один из наиболее дальних ударов украинских беспилотников был нанесен по объекту газовой инфраструктуры России в арктическом регионе на расстоянии почти 3 тысячи километров от границы. При этом всего в 600 километрах от места удара находятся два крупных арктических проекта, связанных с добычей и производством российского сжиженного природного газа.

Об этом сообщает норвежское аналитическое издание High North News

«Последствия атаки выходят за рамки ущерба, нанесенного отдельному перерабатывающему предприятию. Атакованый завод расположен всего в 600 километрах от российских проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Это делает два важнейших арктических энергетических проекта Москвы потенциально доступными для украинских беспилотников дальнего действия», - говорится в статье.

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