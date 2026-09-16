Елена Лазарчик: Продолжу борьбу за освобождение родной страны

Елена Лазарчик: Продолжу борьбу за освобождение родной страны3
- 16.09.2026, 22:19
- 4,130
Очень хочется верить, что остальные политзаключенные тоже в скором времени выйдут по свободу.
Об этом телеграм-каналу «Баста!» заявила освобожденная сегодня политзаключенная активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик. Она рассказала о первых впечатлениях на свободе.
- Я была уверена, что меня везут в Минск, чтобы «раскручивать» на еще один срок по 411 статье, - сказала Елена Лазарчик. - Не знала, что выйду на свободу до сегодняшнего дня. Была готова к совершенно другому варианту. Сейчас в голове – полный сумбур, слишком много впечатлений.
Знаю точно одно: я продолжу борьбу с диктатурой в Беларуси, борьбу за освобождение родной страны.
Хочу напомнить, что в тюрьмах и колониях по-прежнему сотни политзаключенных. Нужно сделать все возможное, чтобы они поскорее смогут увидеть своих родных и близких. Мне очень хочется верить, что все остальные наши политзаключенные тоже в скором времени выйдут по свободу.
Я бесконечно благодарна всем людям, которые за нас боролись, которые вытаскивали нас из тюрьмы, которые помогали во время нахождения за решеткой и которые помогают нам сейчас. Эти люди делают огромную работу, я им очень признательна.
Напомним, сегодня 25 белорусских политзаключенных были освобождены и вывезены в Литву.
Накануне спецпосланник Трампа Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем переговоров было освобождение заключенных.