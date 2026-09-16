Елена Лазарчик: Продолжу борьбу за освобождение родной страны 3 16.09.2026, 22:19

4,130

Елена Лазарчик

Фото: Телеграм-канал «Баста!»

Очень хочется верить, что остальные политзаключенные тоже в скором времени выйдут по свободу.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» заявила освобожденная сегодня политзаключенная активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик. Она рассказала о первых впечатлениях на свободе.

- Я была уверена, что меня везут в Минск, чтобы «раскручивать» на еще один срок по 411 статье, - сказала Елена Лазарчик. - Не знала, что выйду на свободу до сегодняшнего дня. Была готова к совершенно другому варианту. Сейчас в голове – полный сумбур, слишком много впечатлений.

Знаю точно одно: я продолжу борьбу с диктатурой в Беларуси, борьбу за освобождение родной страны.

Хочу напомнить, что в тюрьмах и колониях по-прежнему сотни политзаключенных. Нужно сделать все возможное, чтобы они поскорее смогут увидеть своих родных и близких. Мне очень хочется верить, что все остальные наши политзаключенные тоже в скором времени выйдут по свободу.

Я бесконечно благодарна всем людям, которые за нас боролись, которые вытаскивали нас из тюрьмы, которые помогали во время нахождения за решеткой и которые помогают нам сейчас. Эти люди делают огромную работу, я им очень признательна.

Напомним, сегодня 25 белорусских политзаключенных были освобождены и вывезены в Литву.

Накануне спецпосланник Трампа Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем переговоров было освобождение заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com