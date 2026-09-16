В общественном транспорте вводят новые правила для контролеров

В общественном транспорте вводят новые правила для контролеров11
- 16.09.2026, 17:48
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Они начнут действовать с 5 октября.
Контролеры в транспорте должны будут предупреждать о том, что ведут аудио- и видеосъемку пассажира на видеорегистратор. Об этом говорится в новых правилах для работников контрольно-ревизорских служб, утвержденных Минтрансом.
Помимо предупреждения о съемке, согласно новой инструкции, контролеры должны будут вести непрерывную запись при проверке проездных и билетов, защищать персональные данные пассажиров, предоставлять доступ к видео- и аудиозаписям только ограниченному кругу лиц, а также соблюдать установленные сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов.
Новые правила начнут действовать с 5 октября.