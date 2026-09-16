В общественном транспорте вводят новые правила для контролеров 11 16.09.2026, 17:48

8,628

Фото: Tut.by

Они начнут действовать с 5 октября.

Контролеры в транспорте должны будут предупреждать о том, что ведут аудио- и видеосъемку пассажира на видеорегистратор. Об этом говорится в новых правилах для работников контрольно-ревизорских служб, утвержденных Минтрансом.

Помимо предупреждения о съемке, согласно новой инструкции, контролеры должны будут вести непрерывную запись при проверке проездных и билетов, защищать персональные данные пассажиров, предоставлять доступ к видео- и аудиозаписям только ограниченному кругу лиц, а также соблюдать установленные сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов.

Новые правила начнут действовать с 5 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com