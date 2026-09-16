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Британия будет производить двигатели для дальнобойных дронов и ракет Украины

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  • 16.09.2026, 17:59
  • 2,386
Британия будет производить двигатели для дальнобойных дронов и ракет Украины
Иллюстрационное фото

В крупных масштабах и быстрыми темпами.

Правительство Великобритании объявило об успешном продвижении проекта по созданию семейства недорогих серийных турбореактивных двигателей, разрабатываемого в рамках партнерства между министерством обороны и стартапом Alloyed, которые необходимы Украине для массированных ударов по России крылатыми ракетами и дронами. Об этом сообщает военный портал Defense Express

При этом отмечается, что необходимы недорогие малогабаритные турбореактивные двигатели, над запуском серийного производства которых успешно работает Великобритания.

Речь идет о моделях турбореактивных двигателей с тягой от 30 до 2000 Н, которые спроектированы и изготовлены с использованием цифровых технологий.

В сообщении отмечается, что на разработку одного из двигателей ушло всего семь месяцев – это двигатель с тягой 1100 Н, который уже находится в серийном производстве. Также сообщается, что уже производится двигатель с тягой 300 Н.

Defense Express подчеркивает, что турбореактивный двигатель мощностью 300 Н вполне достаточен для реактивного дрона со взлетной массой в пределах 100–150 кг, в зависимости от желаемой тягооруженности.

При этом подчеркивается, что двигатель мощностью 1100 Н – это уже средство для крылатых ракет со взлетной массой 500–800 кг.

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