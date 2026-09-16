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Главным экономистом Всемирного банка впервые стал нобелевский лауреат

  • 16.09.2026, 18:35
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Главным экономистом Всемирного банка впервые стал нобелевский лауреат
Майкл Кремер
Фото: World Health Organization

Профессор Чикагского университета приступит к обязанностям 1 октября.

Главным экономистом и старшим вице-президентом по вопросам экономики развития Всемирного банка стал 61-летний нобелевский лауреат Майкл Кремер. О его назначении сообщает Reuters.

Кремер стал первым экономистом, который приходит на этот пост, уже имея Нобелевскую премию, — в отличие от Джозефа Стиглица и Пола Ромера, получивших эту престижную награду после ухода с должности главного экономиста банка. Ранее он преподавал экономику в Гарварде, там же получил докторскую степень.

Профессор Чикагского университета сменит на этом посту Индермита Гилла, вышедшего на пенсию в прошлом месяце, и приступит к обязанностям 1 октября — незадолго до ежегодных встреч Всемирного банка и МВФ в Бангкоке.

«Майкл посвятил свою карьеру не просто тому, чтобы определить, что работает в сфере развития, а тому, чтобы доказать это на практике в масштабе — и именно такое мышление нам необходимо», — прокомментировал назначение президент ВБ Аджай Банга.

Он отметил, что Кремер приходит в организацию в момент, когда миру нужны смелые решения самых острых проблем развития, включая создание рабочих мест для более чем 1,2 млрд молодых людей, которые в ближайшее десятилетие достигнут трудоспособного возраста.

«У Группы Всемирного банка есть огромный исследовательский потенциал для разработки и тестирования инновационных решений проблем развития — и операционные возможности для их масштабирования и улучшения жизни людей», — заявил сам Кремер.

Нобелевскую премию по экономике он получил совместно с Эстер Дюфло и Абхиджитом Банерджи в 2019 году за экспериментальный подход к решению проблемы глобальной бедности. Впоследствии Кремер с супругой, британским экономистом Рейчел Гленнерстер, разработали механизм авансовых рыночных обязательств, который стимулировал фармкомпании разрабатывать вакцины для стран с низким уровнем дохода.

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