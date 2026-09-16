Главным экономистом Всемирного банка впервые стал нобелевский лауреат 16.09.2026, 18:35

1,104

Майкл Кремер

Фото: World Health Organization

Профессор Чикагского университета приступит к обязанностям 1 октября.

Главным экономистом и старшим вице-президентом по вопросам экономики развития Всемирного банка стал 61-летний нобелевский лауреат Майкл Кремер. О его назначении сообщает Reuters.

Кремер стал первым экономистом, который приходит на этот пост, уже имея Нобелевскую премию, — в отличие от Джозефа Стиглица и Пола Ромера, получивших эту престижную награду после ухода с должности главного экономиста банка. Ранее он преподавал экономику в Гарварде, там же получил докторскую степень.

Профессор Чикагского университета сменит на этом посту Индермита Гилла, вышедшего на пенсию в прошлом месяце, и приступит к обязанностям 1 октября — незадолго до ежегодных встреч Всемирного банка и МВФ в Бангкоке.

«Майкл посвятил свою карьеру не просто тому, чтобы определить, что работает в сфере развития, а тому, чтобы доказать это на практике в масштабе — и именно такое мышление нам необходимо», — прокомментировал назначение президент ВБ Аджай Банга.

Он отметил, что Кремер приходит в организацию в момент, когда миру нужны смелые решения самых острых проблем развития, включая создание рабочих мест для более чем 1,2 млрд молодых людей, которые в ближайшее десятилетие достигнут трудоспособного возраста.

«У Группы Всемирного банка есть огромный исследовательский потенциал для разработки и тестирования инновационных решений проблем развития — и операционные возможности для их масштабирования и улучшения жизни людей», — заявил сам Кремер.

Нобелевскую премию по экономике он получил совместно с Эстер Дюфло и Абхиджитом Банерджи в 2019 году за экспериментальный подход к решению проблемы глобальной бедности. Впоследствии Кремер с супругой, британским экономистом Рейчел Гленнерстер, разработали механизм авансовых рыночных обязательств, который стимулировал фармкомпании разрабатывать вакцины для стран с низким уровнем дохода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com