В ЕС анонсировали новую программу совместных с Украиной оборонных проектов 16.09.2026, 19:25

Фото: Picture-alliance

Freyja – это только начало.

Европейский союз настроен разработать совместно с Украиной доступную по цене модульную систему противоракетной обороны. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте 15 сентября, ее процитировала пресс-служба ЕК.

«В основе этого сотрудничества – проект Freyja. Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, наши значительные производственные мощности», – указала фон дер Ляйен.

Кроме того, она отметила, что Freyjа – «это только начало» и нужно сделать еще больше.

«Используя остатки средств [оборонной программы] SAFE, мы запустим новую программу для совместных проектов с украинскими компаниями», – подытожила глава Еврокомиссии.

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