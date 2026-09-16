В ЕС анонсировали новую программу совместных с Украиной оборонных проектов
- 16.09.2026, 19:25
Freyja – это только начало.
Европейский союз настроен разработать совместно с Украиной доступную по цене модульную систему противоракетной обороны. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте 15 сентября, ее процитировала пресс-служба ЕК.
«В основе этого сотрудничества – проект Freyja. Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, наши значительные производственные мощности», – указала фон дер Ляйен.
Кроме того, она отметила, что Freyjа – «это только начало» и нужно сделать еще больше.
«Используя остатки средств [оборонной программы] SAFE, мы запустим новую программу для совместных проектов с украинскими компаниями», – подытожила глава Еврокомиссии.