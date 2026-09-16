Власти Сингапура начали платить гражданам за чтение книг 3 16.09.2026, 19:55

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Иллюстрационное фото

Правительство хочет уменьшить влияние соцсетей на молодежь.

В Сингапуре запустили государственную программу, которая поощряет людей ежедневно читать книги. Таким образом власти хотят бороться с «думскроллингом» — привычкой бесконечно и бесконтрольно листать социальные сети или новостные ленты. Кроме того, программа должна помочь улучшить концентрацию внимания и развивать критическое мышление, пишет The Guardian.

Участник может регистрировать один сеанс чтения в день продолжительностью не менее 15 минут. За каждый такой сеанс ему начисляют 20 виртуальных монет. После накопления 1000 монет, что соответствует 50 дням чтения, их можно обменять на один сингапурский доллар — примерно 80 центов США.

Руководительница Национального библиотечного совета Мелисса Там объяснила, что люди живут в мире огромного количества контента, информации и разнообразных стимулов. По её словам, привычки формируются благодаря небольшим, но регулярным действиям, поэтому организаторы начинают с простой цели — читать по 15 минут в день.

Правительство Сингапура все больше ищет способы уменьшить негативное влияние социальных сетей на молодежь. Среди предложений — введение ежедневного ограничения времени, которое можно проводить в социальных сетях. Основанием для этого стало недавнее исследование, согласно которому наибольший вред молодым людям наносят именно навязчивый просмотр негативных новостей и зависимость от социальных сетей.

При этом сингапурские школьники демонстрируют очень высокие результаты в чтении. Согласно последнему исследованию PISA, 15‑летние ученики Сингапура заняли первое место в мире по уровню читательской грамотности, опередив Китай и Тайвань.

Финансовые стимулы для формирования новых привычек у граждан для Сингапура не являются новинкой. Ранее власти предлагали жителям ваучеры в супермаркеты за пешие прогулки, а также награды за выполнение ежедневной нормы шагов.

В августе правительство Сингапура также ввело пакет финансовой поддержки размером более 55 тысяч долларов на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет, а также расширило оплачиваемые отпуска для родителей и льготы на приобретение жилья.

Такие масштабные меры связаны с демографическим кризисом в стране. Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре снизился до исторического минимума — 0,87 ребенка на одну женщину. В результате страна приблизилась к переходу в категорию «сверхстарых» обществ.

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