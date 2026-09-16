Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом в США за всю историю 9 16.09.2026, 20:28

2,302

Иллюстрационное фото

Побил рекорд «Звездных войн».

«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории проката США и Канады, следует из рейтинга The Numbers.

По данным портала, за 47 дней с начала проката сборы картины достигли $936,773 млн, что позволило ей обойти «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшие $936,662 млн.

«Человек-паук» стал самым кассовым фильмом 2026 года еще в первую неделю проката, заработав более $1,1 млрд. Уже к середине августа он вошел в топ-5 самых успешных проектов Marvel.

Мировая премьера фильма состоялась 31 июля. По данным The Hollywood Reporter, производственный бюджет составил $225 млн. Как выяснил Deadline, промокампания фильма «Человек-паук: Новый день» обошлась в $309 млн. В одном из промороликов картины снялся аргентинский футболист Лионель Месси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com