«Интер» предлагал полмиллиарда евро за переход Месси из «Барселоны» 2 16.09.2026, 21:11

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ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Аргентинский форвард даже не открыл письмо с предложением.

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что был готов купить аргентинского нападающего Лионеля Месси за €500 млн в 2012 году, однако форвард даже не ознакомился с предложением.

«Я сделал Месси предложение за €500 млн. В том году эта цифра была безумной. Я отправил своего вице-президента в Барселону для переговоров. Но Месси даже не открыл письмо и не узнал о предложении. Он отверг его, не зная подробностей, и считал себя игроком, который не будет продан ни в одну команду за всю свою карьеру», — сказал Моратти, слова которого приводит Sport.es.

Экс-президент «Интера» также рассказал, что ему удалось лично связаться с Месси. «Он ответил: «Я хочу завершить карьеру в «Барселоне». Это были его простые слова. Он хотел остаться в «Барселоне». Я знал ситуацию, но попытался соблазнить его деньгами, и это не сработало», — добавил Моратти.

Моратти был президентом миланского «Интера» с 1995 по 2004 год и с 2006 по 2013 год.

В 2012 году Месси выступал за «Барселону». Всего в клубе он провел 18 лет (2003-2021). С командой он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок и восемь Суперкубок страны, три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА.

Позднее он все же перешел во французский «Пари Сен-Жермен». А с 2023 года Месси выступает за «Интер Майами», с которым выиграл Главную футбольную лигу (MLS) в 2025-м. В октябре 2025 года аргентинец продлил соглашение с американской командой до конца 2028 года.

31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он победил с командой на чемпионате мира 2022 года и дошел до финала мирового первенства в 2026-м. Также на его счету золото Олимпиады-2008, два Кубка Америки (2021, 2024) и трофей Финалиссимы-2022. В активе Месси рекордные восемь «Золотых мячей».

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