FT узнала, кого миллиардеры США спонсируют на промежуточных выборах 10 16.09.2026, 21:01

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Промежуточные выборы пройдут 3 ноября 2026 года.

Американские доноры-миллиардеры в подавляющем большинстве поддерживают кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс в этом году. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно анализу газеты, 16 из 20 крупнейших спонсоров США вложили деньги в предвыборную кампанию республиканцев. Финансовую поддержку демократам оказывает только миллиардер Джордж Сорос. Еще три «мегадонора» направили деньги кандидатам, выступающим за дерегулирование криптовалют и азартных игр или за продвижение искусственного интеллекта (ИИ).

Как отмечает FT, богатые спонсоры поддерживают республиканцев даже несмотря на то, что партия уступает демократам в опросах общественного мнения. Ситуация кардинально отличается от президентской кампании 2024 года, когда кандидат от демократов Камала Харрис собрала и потратила значительно больше средств, чем республиканец Дональд Трамп, подчеркнула газета.

По данным FT, доноры используют несколько каналов для пожертвований: одни финансируют кандидатов напрямую, другие создают фонды поддержки различных отраслей, в частности, криптоиндустрии. Реже всего спонсоры используют суперкомитеты политической активности (Super PAC) для привлечения средств в предвыборную гонку.

При этом ведущие республиканские спонсоры пожертвовали миллионы долларов MAGA Inc. — Super PAC, который поддержал президентскую кампанию Трампа в 2024 году. В частности, криптопредприниматели Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы пожертвовали около $11 млн, магнаты Кремниевой долины Марк Андреессен и Бен Горовиц с супругами — $18 млн, а соучредитель OpenAI Грег Брокман и его жена — $25 млн. Сейчас избирательный фонд MAGA Inc. составляет $400 млн.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пожертвовал около $50 млн America Pac, преимущественно в прошлом году. Ранее Маск заявил о намерении потратить не менее $100 млн на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в США.

FT отмечает, что спонсоры из криптоиндустрии финансируют кандидатов, которые поддерживают этот сектор. Специализирующийся на этой сфере Super PAC Fairshake смог привлечь более $99 млн от нескольких компаний и инвесторов, в том числе от Coinbase и Ripple, а также фонда Andreessen Horowitz.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет).

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