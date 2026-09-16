Белорусский студент создал робота-паука с функцией ночного видения 5 16.09.2026, 21:29

1,960

Егор Клепацкий. Фото БГУИР

Он предназначен для спасения людей.

Студент БГУИР Егор Клепацкий создал робота-паука, который может использоваться для поиска и спасения людей. Робот имеет функцию ночного видения и способен работать в сложных условиях, сообщает БелТА.

Для молодого изобретателя это уже не первый робот, который он спроектировал и воплотил в реальности. Еще в школьные годы Егор придумал и построил робота-гуманоида Тайрона. Его планировали использовать как персонального голосового помощника. Робот имел оранжевый цвет и был ростом 1,75 метра.

Теперь, по замыслу Клепацкого, Тайрон может выполнять различные функции — например, работать учителем, охранником или сотрудником музея. Он оборудован видеокамерой, динамиком и микрофоном для общения с людьми.

Фото: Belta

Позднее у изобретателя появилась идея создать робота меньшего размера, но с более широкими возможностями. Так появился его второй стартап-проект — робот-паук Оникс размером примерно 27 на 40 сантиметров.

Оникс может самостоятельно перемещаться и ориентироваться в пространстве благодаря различным датчикам. Он также имеет две камеры с функцией ночного видения.

Робот может использоваться, в частности, для поиска людей под завалами, а также на химических предприятиях. Он способен выявлять и анализировать уровень загрязнения и предупреждать операторов о возможных утечках опасных веществ.

Для связи автономному роботу-пауку нужен только Wi-Fi. Изобретатель не исключает, что в будущем Оникс могут начать производить серийно и поставлять на предприятия Беларуси и других стран СНГ. По его словам, потенциальные заинтересованные предприятия уже есть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com