Главы германских регионов от ХДС выразили поддержку Мерцу 3 16.09.2026, 20:20

1,592

ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

Давление на канцлера ФРГ растет перед выборами в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

Восемь премьер-министров федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) выразили поддержку канцлеру Фридриху Мерцу в разгоревшейся дискуссии о его политическом будущем. «Люди могут быть уверены, что мы занимаемся решением их проблем. Как премьер-министры мы хотим и будем вместе с федеральным канцлером вносить свой вклад в эту работу», - говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду, 16 сентября, за четыре дня до земельных выборов в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине.

Путь к восстановлению доверия избирателей лежит через умение слушать людей и конкретные политические шаги, а не через кадровые перестановки, уверены авторы заявления. «Политической Германии сейчас как никогда необходима стабильность. В этих условиях особенно важны сплоченность, способность действовать и четкий курс германских христианских демократов», - говорится в документе.

Главы земельных правительств подчеркнули, что власти ФРГ должны решать проблемы и отвечать на вопросы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Они категорически отвергли идею правительства меньшинства и подтвердили готовность сотрудничать со «всеми демократическими силами» - этой формулировкой было подтверждено решение партийного съезда 2018 года, исключавшее сотрудничество с Левой партией и правопопулистской «Альтернативой для Германии» (АдГ), отмечает DW со ссылкой на агентство dpa.

Провальный результат ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт оказал сильное давление на Мерца внутри его партии. Уже несколько дней продолжаются рассуждения о том, сможет ли он сохранить пост канцлера. Влиятельные главы земельных правительств ранее не вмешивались в эти дебаты, однако теперь отвергли разговоры о кадровых перестановках.

В случае провала ХДС на грядущих земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине давление на Мерца может еще возрасти, полагают наблюдатели. Сам Фридрих Мерц заявил 15 сентября на встрече с представителями Федерального объединения оптовой и внешней торговли, что уходить со своего поста до ближайших выборов в бундестаг он не намерен и хочет доказать, что возглавляемая им правящая коалиция «способна проводить политику реформ».

На вечер 20 сентября, когда состоятся выборы в ландтаги Мекленбурга - Передней Померании и Берлина, Мерц назначил внеочередную встречу руководства ХДС. На 21 сентября также запланированы заседания других руководящих органов партии. Тогда, вероятно, решится вопрос о дальнейшем будущем Фридриха Мерца как канцлера и председателя ХДС, пишет dpa.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com