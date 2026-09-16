Украинские пограничники увидели себя в камере российского дрона и успели избежать удара

Украинские пограничники увидели себя в камере российского дрона и успели избежать удара4
- 16.09.2026, 20:02
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Видео.
Украинские пограничники бригады «Гарт» во время доставки провизии на позиции обнаружили вражеский дрон с помощью портативного детектора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на экране устройства бойцы увидели видеосигнал беспилотника и обнаружили в кадре самих себя.
Украинские защитники быстро среагировали, остановились под деревьями и попытались сбить стрелковым огнем вражеский дрон, однако не попали.
В то же время промахнулся и противник – беспилотник взорвался примерно в метре от автомобиля. Убедившись, что машина не пострадала, пограничники продолжили движение к позициям.