Украинские пограничники увидели себя в камере российского дрона и успели избежать удара 4 16.09.2026, 20:02

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Видео.

Украинские пограничники бригады «Гарт» во время доставки провизии на позиции обнаружили вражеский дрон с помощью портативного детектора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на экране устройства бойцы увидели видеосигнал беспилотника и обнаружили в кадре самих себя.

Украинские защитники быстро среагировали, остановились под деревьями и попытались сбить стрелковым огнем вражеский дрон, однако не попали.

В то же время промахнулся и противник – беспилотник взорвался примерно в метре от автомобиля. Убедившись, что машина не пострадала, пограничники продолжили движение к позициям.

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