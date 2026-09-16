McLaren выпустит свой первый внедорожник 3 16.09.2026, 20:17

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Фото: Theophilus Chin | Motor1

Вслед за Ferrari.

Производитель суперкаров McLaren объявил об инвестициях в размере 500 млн фунтов стерлингов в свои заводы и инженерные подразделения в Великобритании.

Об этом сообщает Motor1.

Программу финансирует компания L'IMAD Holding Company из Абу-Даби, недавно приобревшая McLaren Automotive. Средства будут направлены на расширение исследовательских центров и производственных мощностей, в частности на выпуск двигателей собственного производства.

По данным британского правительства, в Южном Йоркшире будет создано 4 тысячи рабочих мест.

До сих пор McLaren не выпускала серийных автомобилей более чем с двумя посадочными местами. Генеральный директор компании Ник Коллинз связывает выпуск внедорожника с планом достичь уровня рентабельности Ferrari.

На брифингах для дилеров модель фигурировала под кодовым названием P47. Это четырехдверный пятиместный автомобиль с самым крупным кузовом в истории марки. Глиняный макет, по имеющимся данным, был оснащен 24-дюймовыми колесными дисками. Внедорожник сразу будет гибридным, а двигатели для него McLaren будет производить самостоятельно. По габаритам P47 ближе к Porsche Cayenne Turbo GT, чем к обычному кроссоверу.

Модель P47 появится в автосалонах примерно в 2028 году. McLaren не ориентируется на семейных покупателей, а нацеливается на сегмент Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus, обеспечивающих высокую маржу.

До этого времени компания обещает ежегодно представлять как минимум одну новую модель. В их числе — гибридный суперкар P34 со среднемоторной компоновкой. Двигатель V6 с двойным турбонаддувом должен развивать мощность около 810 лошадиных сил. Дебют ожидается в 2027 году. В первый год McLaren планирует продать тысячу таких автомобилей.

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