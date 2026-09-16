«Работа над освобождением всех продолжается» 2 16.09.2026, 20:09

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Как в ЕС и США отреагировали на выход из тюрем 25 белорусских политзаключенных.

Из белорусских колоний 16 сентября вышли 25 политзаключенных. Всех их вывезли в Литву. «Зеркало» посмотрело, как на освобождение узников отреагировали европейские и американские политики и организации.

В Литве после освобождения узников и их приезд в Вильнюс со спецпосланником президента США Джоном Коулом встретились президент и премьер страны.

«Сегодня вечером я встретился со специальным посланником президента США по Беларуси Джоном Коулом. Литва высоко ценит последовательные усилия Дональда Трампа, а также личное участие Джона Коула в обеспечении освобождения политических заключенных в Беларуси. Мы продолжим оказывать необходимую поддержку этим гуманитарным миссиям», — написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети X.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс также отметил, что Вильнюс поддерживает усилия Вашингтона по освобождению белорусов из тюрем.

«Я встретился со специальным представителем президента Трампа Джоном Коулом и поблагодарил его за дипломатическое взаимодействие США с Беларусью. Это помогло добиться освобождения политзаключенных, а также способствовало снижению гибридных угроз и напряженности в регионе. Правительство Литвы поддерживает эти усилия США», — написал Миндаугас Синкявичюс в соцсети Х.

Президент и генеральный директор Национального фонда демократии (NED) Дэймон Уилсон заявил, что работа над освобождением всех людей продолжается.

«Благодарен Джону Коулу за его неустанную работу по освобождению политических заключенных Беларуси. Каждый освобожденный заключенный имеет значение. И работа продолжается до тех пор, пока на свободу не выйдут все, кто был несправедливо заключен в тюрьму за реализацию своих основных свобод», — написал Дэймон Уилсон в соцсети X.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) поприветствовала сотрудников белорусских независимых медиа, освобожденных сегодня.

«Мы рады видеть, что Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Людмила Чекина и Кирилл Позняк наконец-то на свободе. Однако их освобождение не должно затмевать тот факт, что они вообще не должны были оказаться за решеткой. Принуждение к немедленному отъезду из страны — это новая форма насилия, дополняющая годы репрессий. Особо ярко жестокость этой практики демонстрирует дело Дмитрия Новожилова, которому оставалось отбыть всего два месяца заключения. Этот порочный круг репрессий, когда одних политзаключенных освобождают, а других арестовывают и приговаривают к тюремному сроку, должен быть разорван. Журналистов нельзя ни сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность, ни изгонять из собственной страны. Организация „Репортеры без границ“ (RSF) призывает власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех работников СМИ, которые все еще остаются под стражей», — говорится в заявлении организации.

Напомним, 16 сентября на свободу вышли 25 политзаключенных. Их отправили на автобусе в Литву.

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