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Первые финские F-35 направились из США на базу в Рованиеми

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  • 16.09.2026, 20:37
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Первые финские F-35 направились из США на базу в Рованиеми
Иллюстрационное фото

Перегоночный полет организовали раньше первоначального графика.

Первые истребители F-35 Военно-воздушных сил Финляндии направляются из США в страну. По данным источников Iltalehti в сфере внешней политики и безопасности, самолеты следуют на базу Лапландского авиакрыла в Рованиеми.

Перегоночный полет организовали раньше первоначального графика. Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен распорядился сделать все возможное для скорейшего ввода новых истребителей в эксплуатацию.

«Я поставил задачу принять их на вооружение настолько быстро, насколько это возможно», — говорил Херранен в июне во время учений противовоздушной обороны НАТО Ramstein Flag.

По данным Iltalehti, три первых самолета перегоняют в Рованиеми американские пилоты. Ранее авиационное издание Lentoposti сообщило, что три собранных для Финляндии F-35 вылетели с завода в Форт-Уэрте, пересекли Атлантику и совершили промежуточную посадку на Азорских островах. Авиационные наблюдатели считают, что в Финляндию могут направляться самолеты с обозначениями JF-510, JF-511 и JF-512.

Планировалось, что командир Лапландского авиакрыла Саку Йоукас вылетит навстречу F-35 на истребителе F/A-18 Hornet. Новые самолеты должны были встретить на границе воздушного пространства Финляндии, однако официального подтверждения выполнения этого плана пока нет.

Из США также возвращаются финские пилоты, прошедшие на авиабазе Эббинг в Арканзасе подготовку инструкторов F-35. Они будут обучать новых летчиков уже в Финляндии и при необходимости смогут выполнять боевые задачи. Официальная церемония приема первых финских F-35 пройдет в Рованиеми 1 октября.

19 июня корпус морской пехоты США впервые развернул истребители пятого поколения F-35B на автомобильных дорогах Финляндии вблизи северо-западной границы России.

Самолеты задействованы в учениях «Рамштайн Флаг 2026» и выполняют операции с участков трасс в районе Терво.

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