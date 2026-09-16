Оппозиционный левоцентристский блок победил на парламентских выборах в Швеции 16.09.2026, 21:16

2,560

С отрывом в один мандат.

На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный левоцентристский блок (Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия охраны окружающей среды и Партия центра). Об этом сообщает SVT после обработки 99,9% голосов.

Оппозиционный блок бывшего премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон получает 175 мест в 349-местном парламенте. У партий правящего праволиберального альянса премьер-министра Ульфа Кристерссона (Умеренная коалиционная партия, «Либералы», «Христианские демократы» и «Шведские демократы») — 174.

Выборы прошли 13 сентября. Итоговая явка составила 80,4%. Ульф Кристерссон занимает должность премьер-министра Швеции с октября 2022 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com