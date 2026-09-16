закрыть
17 сентября 2026, четверг, 8:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оппозиционный левоцентристский блок победил на парламентских выборах в Швеции

  • 16.09.2026, 21:16
  • 2,560
Оппозиционный левоцентристский блок победил на парламентских выборах в Швеции

С отрывом в один мандат.

На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный левоцентристский блок (Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия охраны окружающей среды и Партия центра). Об этом сообщает SVT после обработки 99,9% голосов.

Оппозиционный блок бывшего премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон получает 175 мест в 349-местном парламенте. У партий правящего праволиберального альянса премьер-министра Ульфа Кристерссона (Умеренная коалиционная партия, «Либералы», «Христианские демократы» и «Шведские демократы») — 174.

Выборы прошли 13 сентября. Итоговая явка составила 80,4%. Ульф Кристерссон занимает должность премьер-министра Швеции с октября 2022 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц