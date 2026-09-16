Для желающих купить автомобиль появились изменения 16.09.2026, 21:53

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Фото: volkswagen

Банки вводят новшества по займам.

У некоторых банков появились изменения по займам на автомобили. «Зеркало» рассказывает подробности.

С 16 сентября «Белгазпромбанк» ввел изменения по кредитам на покупку автомобилей Belgee, а также Geely, Dongfeng и VOYAH. Так, по займам «АвтоBelgee» и «АвтоТОП» снижены ставки. Если выбрать грейс-период на один год, то она составит 0,99%, на два — 1,99%, а на три — 2,99%. «После завершения льготного периода процентная ставка составит 16,5% годовых — ставка рефинансирования Нацбанка плюс 7,25 процентного пункта», — уточняет финансовое учреждение.

«Белинвестбанк» расширил список моделей авто Geely, под которые можно получить кредиты. В него добавили кроссовер Geely Monjaro. «Ставка в льготный период — от 1,4% годовых (до 12 месяцев) или от 3,3% (до 24 месяцев), — поясняет банк. — Ставка после льготного периода — 16,9% годовых». Максимальный размер кредита — до 90% от стоимости автомобиля. Его можно получить на срок до десяти лет.

«Белагропромбанк» расширил список льготников, которые могут взять заем на покупку новых автомобилей Belgee. «Теперь кредит на специальных условиях могут получить не только семьи, воспитывающие детей-инвалидов, но и многодетные семьи, — сообщает банк. — Изменился и льготный период: вместо трех лет со ставкой 3,5% годовых установлен срок два года со ставкой 0,01% годовых».

Затем ставка будет составлять 16,5% годовых (ранее — 14,75%).

«Также обновлены условия по партнерской программе по автокредиту для приобретения новых автомобилей (электромобилей) марки Geely, — уточняет банк. — Автомобиль Geely Monjaro включен в перечень моделей, доступных по партнерской. Приобрести автомобиль можно по другим ставкам: в первые два года — 3,99% годовых, с третьего года — 17% годовых. Ранее действовала ставка 8,9% в первый год и 14,9% далее».

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