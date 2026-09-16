Саудовская Аравия частично восстановит нефтепровод «Восток — Запад» в ближайшие дни 16.09.2026, 22:02

1,024

ФОТО: AFP/SCANPIX/LETA

На фоне подорожания нефти.

Саудовская Аравия рассчитывает в течение нескольких дней восстановить примерно половину пропускной способности нефтепровода «Восток — Запад», остановленного на прошлой неделе после атак беспилотников, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Государственная компания Saudi Aramco работает над обходом поврежденного участка нефтепровода, что позволит частично возобновить прокачку. Полностью восстановить его пропускную способность компания рассчитывает примерно за 6 недель.

Нефтепровод протяженностью 1,2 тыс. км и мощностью 7 млн барр. в сутки использовался Саудовской Аравией для экспорта нефти в обход Ормузского пролива, судоходство через который оказалось серьезно нарушено из-за войны с Ираном. Его остановили после атак беспилотников, запущенных иракскими вооруженными группировками.

После остановки нефтепровода Saudi Aramco увеличила продажи нефти из пунктов за пределами Ормузского пролива, чтобы частично компенсировать выпавшие объемы. На этой неделе компания продала азиатским нефтеперерабатывающим предприятиям, в том числе расположенным в Китае, около 20 млн барр. с поставкой в сентябре и октябре. Европейские покупатели при этом столкнулись с задержками.

В сентябре хуситы атаковали энергетические объекты на юге Саудовской Аравии в Абхе, Хамис-Мушайте, Джазане и Наджране. В результате пострадали 73 мирных жителя. После атак власти приостановили прокачку нефти по трубопроводу «Восток — Запад» в качестве меры предосторожности.

CNN со ссылкой на американские источники сообщал, что беспилотники летели со стороны Ирака. Президент США Дональд Трамп допускал причастность Ирана к атакам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com