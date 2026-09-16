Алексей Гетьман: Третья попытка будет для Лукашенко последней 7 16.09.2026, 21:39

20,734

Алексей Гетьман

На фоне операции «Вивальди» союзник Кремля рискует доиграться.

ВСУ провели на Лиманском направлении первый этап операции «Вивальди», зачистив десятки квадратных километров территории. В 3-м армейском корпусе заявили, что это только начало.

— Чего ВСУ уже удалось добиться операцией «Вивальди» и насколько она изменила ситуацию под Лиманом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Национальной гвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Во-первых, там был выступ, который многие из нас видели на карте, образовавшийся в результате продвижения российских войск. Поэтому этот выступ надо было выровнять, то есть ликвидировать.

Смысл операции «Вивальди» — не дать россиянам продвигаться дальше и по возможности освободить территорию, которую они временно захватили. Генерал Андрей Билецкий, который командует 3-м армейским корпусом, просил всех, кто знает какую-то информацию помимо официальной, держать ее при себе, потому что операция еще продолжается. Поэтому можно говорить только о том, что уже было озвучено Генеральным штабом или непосредственно руководством 3-го армейского корпуса.

На сегодняшний день, по оценкам Института изучения войны и представителей НАТО, освобождено более 200 квадратных километров на участке фронта, за который отвечает 3-й армейский корпус. И это продвижение продолжается.

У россиян нарушена логистика. Им приходится отводить на 30–50 километров от линии фронта службы, которые должны обеспечивать войска горюче-смазочными материалами, снарядами и всем остальным. То есть логистика существенно усложнена.

Как дальше будет развиваться эта операция, посмотрим. Пока она продолжается.

— Даже российские Z-блогеры признают, что генералы регулярно врут Путину о ситуации на фронте. Почему ложь в российской армии стала системной и как она влияет на боеспособность войск?

— Если говорить о том, что генералы регулярно врут непосредственно Путину, то это не совсем соответствует действительности. Внутри российской армии действительно преувеличивают данные о продвижении российских войск.

Когда во время контрударов ВСУ захватывали документы некоторых российских бригад, мы видели, что в них линия разграничения была обозначена на 10–15 километров дальше, чем она проходит на самом деле, в сторону украинских позиций. То есть на бумаге они находились дальше, чем в реальности.

Это в основном делается для внутреннего армейского употребления, потому что командиры боятся давать правдивую информацию о том, что они не удержали позицию или не смогли выполнить боевое распоряжение.

Именно страх заставляет их приукрашивать ситуацию. Это происходит каскадно. Один командир немного приврал, дальше эта информация идет к командиру батальона, полка, бригады — и постепенно все нарастает.

Сначала приврали на один-два километра, а в итоге получается то, что мы видели, — уже 10–15 километров. Но это исключительно для внутреннего употребления в Вооруженных силах Российской Федерации.

Это связано не с желанием получить какой-то орден или поощрение, а с тем, что они боятся рассказывать правду. Им страшнее сказать правду о реальной ситуации. Вот так у них построена система Вооруженных сил.

Что касается Путина, то помимо Генерального штаба и Герасимова он получает информацию и по другим каналам. Она дублируется через Патрушева, через другие службы, которые занимаются анализом ситуации на линии фронта.

Говорить о том, что Путин чего-то не знает, — это ИПСО российских пропагандистов, цель которого — не дать ему потерять лицо внутри своей страны.

В России существует условный социальный договор: люди разрешают власти, скажем, немножко красть, а взамен власть дает им уверенность в том, что они великие и непобедимые, а их вождь, президент, генеральный секретарь или царь — человек, который обладает какими-то надчеловеческими возможностями.

Если их руководитель, царь — в плохом смысле этого слова, потому что есть монархи в Европе и мы прекрасно видим, как они себя ведут, — окажется слабым и неспособным дать народу ощущение величия, то такой царь быстро слетает со своей должности. И начинаются бунты, бессмысленные и беспощадные, как это бывало в России еще со времен дворцовых переворотов.

Поэтому мы и помним эту фразу: «Царь хороший, а бояре плохие». Российские пропагандисты начали активную кампанию. Естественно, там цензура, нет свободы слова. Если они что-то говорят, то это все, скажем так, согласовано с Кремлем.

Они начали активно рассказывать, что, если бы Путин знал реальную ситуацию, то все уже было бы хорошо. Путин хороший — генералы плохие.

Но Путин все прекрасно знает. Еще раз: человек с опытом работы в КГБ, в контрразведке и разведке — и верить в то, что он получает информацию только от одного человека из Генерального штаба российских Вооруженных сил, было бы как минимум наивно. Он получает ее из разных источников.

Более того, именно этому учат в школе КГБ в Москве: нельзя доверять одному источнику информации. Это как у журналистов, которые не дают информацию, опираясь только на один источник.

Поэтому первая задача таких рассказов — представить ситуацию так, будто Путин хороший, а генералы плохие.

Есть и вторая составляющая. Параллельно от Пескова, Медведева и других высокопоставленных представителей российской власти идет информация о том, что «специальная военная операция» продолжается так долго, потому что они якобы «действуют буквально хирургически», очень аккуратно «пытаются победить Вооруженные силы Украины», чтобы «не причинять вреда окружающей среде и мирным людям».

То есть они рассказывают: если бы захотели, то буквально за две-три недели дошли бы до Львова и западных границ Украины.

Получаются две составляющие. Первая — Путин на самом деле уже давно бы все сделал, просто его обманывают. И Путин любит изображать из себя обманутого. Он и про Украину, и про Минские соглашения рассказывал: «Ну, нас обманули, нас обманули». Они пытаются показать себя такими добрыми, честными и наивными, которых просто постоянно обманывают.

Вторая составляющая — рассказы о том, что они якобы просто «очень аккуратно действуют». Мол, по-настоящему это не война, а всего лишь «специальная военная операция». Если бы это была настоящая война, они бы уже давно все вопросы решили.

И учитывая, что таких голосов становится все больше и звучат они все активнее, это означает, что ситуация на линии фронта и внутри Российской Федерации на самом деле ухудшается. Благодаря ударам Украины и действиям ВСУ на линии фронта ситуация для России ухудшается. Поэтому обществу и льют в уши рассказы про «хирургические действия» и про белого, пушистого и наивного Путина.

— Успех ВСУ под Лиманом вызвал нервную реакцию в России. Есть ли на этом фоне о чем задуматься Лукашенко? Насколько реалистична операция ВСУ на территории Беларуси, если Минск пойдет на дальнейшую эскалацию?

— Такая операция достаточно реалистична, вероятность ее проведения достаточно высокая. Потому что Лукашенко уже много лет пытается бегать между каплями дождя.

С одной стороны, ему надо показать свою верность Путину: они союзники, состоят в ОДКБ, то есть должны действовать совместно.

С другой стороны, он старается проводить сборы, учения, имитировать бурную деятельность. При этом он прекрасно понимает, что любые более активные действия с его стороны приведут к тому, что ВСУ будут бить по военным объектам, если с территории Беларуси будут наноситься удары по Украине либо оттуда будут управлять этими ударами.

Это соответствует резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой определяется, что такое агрессия и какие существуют ее формы. Есть также Устав ООН, который определяет, что страна имеет право делать в порядке самообороны.

Если подтвердится, что новые реактивные дроны управляются или корректируются со стороны Беларуси с этих ретрансляционных станций, то Украина уже предупреждала Лукашенко: если это будет четко подтверждено, задокументировано и зафиксировано, по этим станциям будут нанесены удары.

Сначала они их выключили, некоторые демонтировали. Сейчас есть информация о том, что они, видимо, возобновили их деятельность и продолжают корректировать полет российских «Гераней-4» и «Гераней-5». Если это подтвердится, Украина предупреждает, что будут нанесены удары, что бы там ни рассказывали.

Украина не хотела бы, чтобы Беларусь была втянута в войну. Но если ее руководитель этого не понимает и сам втягивается в войну, то давайте просто сравним ситуации.

Если мы хотим разместить на своей территории, например, миротворцев, в Москве сразу начинается истерика. Хотя Украина имеет право согласно международному праву приглашать войска других стран на свою территорию, если сама дает на это разрешение и согласие. Но в Москве говорят, что появление таких сил будет считаться чуть ли не объявлением войны Российской Федерации. Угрожают европейским странам ударами, даже с использованием ядерного оружия.

А здесь ситуация другая: не какие-то войска зашли на территорию Беларуси, а Беларусь участвует в управлении атаками на территорию Украины. Это, согласно международному праву, является актом агрессии. И Украина имеет право бить в ответ.

И мы ударим в ответ. Еще раз предупредили. Два раза предупреждали. Но третья попытка будет для Лукашенко последней.

И удары, я думаю, могут быть нанесены не только по этим станциям. Для начала — по станциям, а возможно, и по другим военно-промышленным объектам. Потому что в Украине погибают люди, разрушается инфраструктура, а Лукашенко при этом тоже считает себя белым и пушистым.С его территории, с его согласия удары корректируются со стороны Беларуси, а Украина должна сидеть и размышлять, соответствует ли ответ каким-то международным правилам, понравится это в Кремле или не понравится.

Но они как-то пропустили один момент: это уже не 2022-й и не 2023-й год. Это 2026-й. И Украина не собирается даже у Соединенных Штатов спрашивать разрешения или советоваться. Их могут просто поставить перед фактом, довести до сведения.

Украина будет делать то, что ей не запрещает международное право. И жизнь одного гражданина Украины дороже, чем все эти станции и заводы на территории Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com