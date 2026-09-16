В Беларуси решили выпускать больше шампанского 9 16.09.2026, 15:11

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Власти пересмотрели квоты на производство алкоголя.

В Беларуси скорректировали квоты на производство алкогольной продукции в 2026 году. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, заметил Office Life.

По сравнению с планами, утвержденными в конце 2025 года, для одних видов спиртного объемы производства уменьшили, а для других, наоборот, увеличили. Изменения коснулись сразу нескольких популярных категорий алкоголя.

Чего будут выпускать больше

Заметнее всего увеличили квоту на натуральные фруктово-ягодные вина: с почти 4,3 млн до почти 4,4 млн дал.

Следом идет шампанское. Его выпуск вырастет с почти 2,256 млн до 2,316 млн.

Больше будут производить и коньяка. Для него объем увеличили с 1,15 млн до 1,205 млн дал. По плодовым крепленым марочным винам квоту подняли с 1,696 млн до 1,722 млн дал.

Небольшие изменения затронули также бренди и коньячные напитки. В первом случае объем вырос с 245 тыс. до 249 тыс. дал, во втором – с 5 тыс. до 6 тыс. дал.

Сильнее всего сократили квоту на крепкие спиртные напитки: с почти 1,36 млн до 1,25 млн дал.

Меньше будут производить и спиртных напитков из зернового сырья – 197 тыс. дал вместо прежних 255 тыс. Для виски объем снизили с 490 тыс. до 433 тыс. дал.

Вдвое урезали квоту на винные напитки: с 100 тыс. до 50 тыс. дал. Для ликерных вин она уменьшилась с 214 тыс. до 164 тыс. дал.Снизились объемы и по рому: с 44,5 тыс. до 34,5 тыс. дал.

А вот планы по водке и ликеро-водочным изделиям пересматривать не стали. Квота осталась прежней – чуть больше 10,3 млн дал.

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