Просуществует ли Российская Федерация до 2028 года? 6 Андрей Пионтковский

16.09.2026, 15:07

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Слово Китай уже почти три месяца табу в кремлевской пропаганде.

«Как принятие христианства продлило на 300 лет существование Римской империи, так и принятие коммунизма продлило на несколько десятилетий существование Российской империи».

Андрей Амальрик «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» 1969.

Каскад сигналов из Пекина

Человек, непрерывно позорящий великую страну, пробил еще одно дно в своем неистовом путинофильстве. Он объяснил американским избирателям, недовольным высокими ценами на автозаправках, что в их проблемах виноват... Президент Украины Зеленский, уничтожающий российские НПЗ и он немедленно распорядится прекратить эти атаки, дестабилизирующие мировой рынок дизельного топлива. В этом высказывании номинального «Лидера Свободного Мира» великолепно гармонируют, обогащая друг друга, как масштабный нравственный идиотизм его, так и незаурядный когнитивный.

Он который раз объявил городу и миру, что никогда не посмеет оказывать давление на агрессора, за что немедленно получил благодарственный кивок от своих кремлёвских кураторов.

Единственная достойная реакции Украины в создавшейся ситуации – послать его мысленно по адресу русского корабля и никогда более ни контактировать с ним более по вопросу войны с Россией. Ничего хорошего для Украины он сделать не захочет. Но и нагадить еще больше Украине ему категорически не позволит глубинное американское государство в лице проукраинского большинства в Конгрессе США и тройки влиятельных наших друзей в самой администрации (Рубио, Рэтклифф, Бессант). Т.е. в паре Украина-США сложилась устойчивая патовая ситуация.

Европа, Коалиция желающих, НАТО 2.0 – это наши верные союзники, прекрасно понимающие роль Украины как ключевого донора ИХ безопасности.

Мы, конечно, победим рашистов с их помощью. Но уже пятый год подряд украинцы платят громадную непропорциональную цену за эту нашу общую Победу. Нам очень помог бы влиятельный мировой посредник, способный оказать решающее давление на уже надломленного и исторически обреченного врага.

В этой связи заслуживает нашего внимания наметившаяся с конца июня новая демонстративная линия поведения китайского руководства в отношениях с путинской Россией.

Вот уже третий месяц подряд просвещенные синологи и простые смертные с нарастающим удивлением фиксируют сенсационный каскад сигналов из Пекина, недоброжелательных, мягко говоря, по отношению к российской власти. И если его резкая критика ядерного шантажа Москвы была достаточно предсказуема, то подлинной сенсацией стало выступление 9 июля представителя КНР в СБ ООН, который в унисон с представителем США настаивал на немедленном прекращении огня в российско-украинской войне.

Уверен, что и демарш Токаева обсуждался предварительно с Председателем Си.

Параллельно Пекин с нарочитой бесцеремонностью указывает младшенькому партнеру на его новое (у параши) место в сфере их экономических взаимоотношений. Забудьте о проекте «Сила Сибири», покупать газ у вас мы теперь будем только по вашим внутренним ценам. Современные технологии для ваших ледоколов? Они вам не понадобятся. Северный морской путь – важнейшая артерия Евразии – это сфера нашей ответственности.

Но апофеозом двухмесячника «российско-китайской дружбы» стало заседание СБ ООН 29 июля, на котором выступление китайского представителя прозвучало даже более проукраинским, чем американского. Товарищ Фу Конг не только призвал (как и все члены СБ, кроме России) немедленно прекратить боевые действия, но он пошел дальше. Он подчеркнул, что переговоры о полномасштабном урегулировании конфликта должны исходить из принципа сохранения нерушимой территориальной целостности всех государств.

На саммите ШОС в Бишкеке Председатель Си констатировал беспомощность всех имеющихся сегодня мировых институтов, включая ООН, их неспособность остановить продолжающуюся пятый год и унесшую уже сотни тысяч человеческих жизней разрушительную войну. Си заявил, что он лично намерен усилить координацию и коммуникацию со сторонами конфликта для политического разрешения кризиса.

Он напомнил, также, что Китай представил мирный план по урегулированию в Украине еще летом 2024 г. Он содержал 12 пунктов, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также немедленное прекращение огня и боевых действий.

Характерно, что ни один из 28 документов, подписанных участниками саммита в Бишкеке, не касается самой драматической из обсуждавшихся ими проблем. Так глубоки оказались разногласия между одним из участников и мировым большинством. Объявленные Председателем Си планы координации им лично процесса прекращения войны в Украине смертельно напугали уже полностью зависимого от него имперского маньяка.

Китай включает сценарий №2: «В ожидании трупа врага»

Слово Китай уже почти три месяца табу в кремлевской пропаганде. Нет никаких методичек, способных внятно объяснить подданным очевидный сдвиг в риторике Китая. Недоумевают и многие мои единомышленники, задавая вопрос: «А зачем Китаю надо занимать сегодня проукраинскую позицию? В чем его интерес?»

Ну на этот вопрос я ответил еще 5 лет назад в своей статье «В ожидании трупа врага», анализируя в китайской перспективе различные сценарии российско-украинской войны. Ниже ее текст с небольшими сокращениями:

«У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.

Сценарий № 1. Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз называют Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля. Подобный результат после семи лет разговоров, переговоров, увещеваний, форумов и форматов станет полным крахом системы европейской безопасности. Отныне игра на континенте будет идти только по российским правилам. А для США это будет означать не только их уход из Европы. И не только конец НАТО, но и конец США как мировой державы, более того, исчезновение самого политического понятия Запад.

США останутся заметным на мировой сцене кастрированным экономическим гигантом, но кто тогда сможет поверить их политическим или тем более военным гарантиям, например, в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия? Япония? Австралия? Все амбициозные планы Вашингтона по созданию, противостоящего Китаю Quad Alliance, обнуляются. В образовавшемся геополитическом вакууме Китай беспрепятственно и демонстративно реализует те судьбоносные замыслы, которые его лидеры оставляли поколению своих наследников (Тайвань, стратегические проливы, спорные острова и т.д.). Другим языком заговорит он и в торговых переговорах с США.

Сценарий № 2. Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Керри, Симиса, Грэма, Роджанского... глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ (отключение от SWIFT, нефтяное эмбарго, арест «русского триллиона») и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная операция Путина захлебывается и проваливается. Он отстраняется от власти своим ближайшим окружением: коалицией тех, которые ненавидят его за то, что он влез в авантюру, и тех, которые ненавидят его за то, что он не довел ее до логического завершения по обещанной формуле «мы все в рай, а они просто сдохнут». Уход «смотрящего» оставляет выжженную политическую пустыню и каскадный взрыв внутри мафиозных имущественных конфликтов всех против всех. В нарастающей атмосфере хаоса и безвластия возникает серьезная угроза жизни и безопасности миллионов китайскоязычных трактористов, шахтеров, коммерсантов, бойцов Триады, обитающих на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока.

Своевременный ввод (для наведения порядка) ограниченных контингентов вежливых желтых человечков горячо приветствуется, в том числе и подавляющим большинством русскоязычных трудящихся. В ходе свободного волеизъявления на стихийно возникающих локальных референдумах Сибирь, Дальний Восток и Священное Северное море (Бэйхай) возвращаются в родную гавань Империи Юань. Замечательный подарок товарищу Си по случаю провозглашения его пожизненным правителем, а может быть даже и основателем новой китайской династии. Как и обещал нам когда-то на экономическом форуме в Санкт-Петербурге товарищ Ли трудолюбивые китайцы успешно наведут Порядок Неба в Едином государстве Великая Евразия–Третья Орда.

Почтальон всегда звонит дважды

Интересно, что исход 4-ой мировой войны в одном важном аспекте будет схож с исходом совершенно на неё не похожей 3-ей мировой (холодной).

И в том и в другом случае ключевым событием стал переход Китая в ходе войны на правильную сторону Истории.

В первом случае символом исторической смены вех стал визит Никсона и Киссинджера в Пекин в феврале 1972 года. После этого СССР был обречен. Он умирал почти 20 лет.

В нашем случае смена вех в Китае происходит в прямом эфире, буквально у нас на глазах. Все необходимые слова уже громко сказаны и самим Си и Фу Конгом в ООН. Остался только духоподъёмный визит в сентябре (!) украинских Владимира Никсона и Андрея Киссинджера в Пекин и их прямой эфир с Cи на тему «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Уверяю Вас, этот массовый сеанс психотерапии произведёт на российского обывателя, на российские «элиты» и на российского недо-фюрера более ошеломляющее и отрезвляющее воздействие, чем все взорванные маркетплейсы и НПЗ вместе взятые.

Путинская Россия не будет умирать целых 20 лет. Она уже мертва.

Слава Украине, Лидеру Свободного мира.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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