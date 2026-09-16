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Из Минска в Варшаву запускают новый автобусный рейс

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  • 16.09.2026, 15:44
  • 2,878
Из Минска в Варшаву запускают новый автобусный рейс

Билеты будут стоить от 90 рублей.

С 30 сентября стартует новый рейс Минск — Варшава от перевозчика «ПрестижБас». Главная его особенность — выгодная цена. Если покупать билет прямо сейчас, то поездка обойдется в 90 рублей, а в обратную сторону — 115 рублей. Также есть скидка для детей. Еще перевозчик разрешает брать с собой животных (с соблюдением всех правил), сообщает сервис «Атласбас».

Сервис отмечает, что средняя стоимость билета на этом направлении — 130—140 рублей.

Автобусы ходят ежедневно. Из Минска выезд в 03:30, из Варшавы — в 22:00. Маршрут идет через пункт пропуска «Брест», на линии работают большие комфортабельные автобусы. Билеты уже в продаже: на сайте и в приложении, бронировать можно за 60 дней до самой поездки.

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