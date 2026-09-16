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«Есть вещи, которые закаляют белоруса лучше любого спецназа»

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  • 16.09.2026, 15:57
  • 4,742
«Есть вещи, которые закаляют белоруса лучше любого спецназа»

И это - не холодная зима или отсутствие моря.

Минчанина zarkovskiipavel удивил размер коммунальных платежей.

«Есть вещи, которые закаляют беларуса лучше любого спецназа, - пишет он. – И это - не холодная зима и не отсутствие моря.

Это момент, когда ты заходишь в ЕРИП, чтобы оплатить коммуналку, и видишь там цифру, от которой у тебя на секунду останавливается сердце. Ты начинаешь лихорадочно вспоминать: ты что, отапливал весь подъезд? Или случайно включил кондиционер в подъезде? Самое страшное — попытаться разобраться в этих графах (ТО, техобслуживание, замена лифта, подогрев воды).

В этот момент ты понимаешь, что быть взрослым — это когда покупка новой видеокарты вызывает меньше стресса, чем квитанция за коммуналку. Белорусы, признавайтесь, сколько у вас уходит времени на расшифровку этой магической квитанции? Какая сумма ввела вас в шок последней?»

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