Трибунал в Гааге приговорил экс-президента Косово к 25 годам тюрьмы

Трибунал в Гааге приговорил экс-президента Косово к 25 годам тюрьмы1
- 16.09.2026, 15:53
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Хашима Тачи признали виновным в военных преступлениях.
Трибунал по военным преступлениям в Гааге признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, включая убийства, пытки и незаконное задержание. Об этом сообщает агентство Reuters.
58-летний Тачи был приговорен к 25 годам тюремного заключения за преступления, совершенные им в должности командира Армии освобождения Косово (АОК) в 1990-х годах.
Трибунал признал его виновным в убийстве 96 политических оппонентов в 1998—1999 годах во время вооруженного конфликта в бывшей Югославии. Он также был осужден за произвольное незаконное задержание 385 человек, пытки 303 человек и жестокое обращение с 49 людьми. Ни один из пострадавших не принимал активного участия в боевых действиях на момент совершения преступлений, добавил суд.
Трибунал заявил, что Тачи cам активно участвовал в совершении преступлений и поощрял их. Так в районах, контролируемых Армией освобождения Косово создавали центры содержания под стражей лиц, считающихся противниками АОК, заявил председательствующий судья Чарльз Смит. По его словам, людей там содержали в нечеловеческих условиях, избивали, держали в крошечных камерах, не предоставляли достаточно еды и медицинской помощи, а также убивали.
Сам Тачи все эти обвинения отрицал.
Специальный трибунал по Косово был создан в августе 2015 года, отдельно от Международного трибунала ООН по бывшей Югославии. Его перенесли в Гаагу, чтобы избежать давления на свидетелей и обеспечить независимость процесса. По словам судей, судебное разбирательство проходило на фоне жесткого запугивания свидетелей.
Тачи был арестован в ноябре 2020 года.