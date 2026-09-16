Полный список освобожденных 16 сентября политзаключенных 3 16.09.2026, 16:17

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Фото: Asta Andrijauskienė

Вышедших на свободу узников вывезли в Литву.

Правозащитники опубликовали полный список освобожденных 16 сентября белорусских политзаключенных:

Александров Андрей, менеджер БелаПАН

Белоус Павел, основатель культового магазина Symbal.by

Бурло Евгений, участник группы Tor Band

Веремеев Илья, осужденный за сообщения в телеграм-чатах в начале войны

Головач Дмитрий, участник группы Tor Band

Гнездилов Кирилл, бывший милиционер и айтишник

Злобина Ирина, владелица цветочного магазина, задержанная по делу BY_help

Колос Дмитрий, издатель

Кузина Татьяна, политолог

Лазарчик Елена, активистка «Европейской Беларуси»

Лазаренко Анастасия, адвокат

Новожилов Дмитрий, директор агентства БелаПАН

Позняк Кирилл, журналист

Позняк Янина, журналистка

Петрученя Павел, осужденный за «Черную книгу Беларуси»

Пинчук Яна, администратор телеграм-каналов, экстрадированная из России

Рябцев Сергей, осужденный за комментарии после смерти Зельцера

Сальманович Денис, осужденный за телеграм-каналы

Строева Ольга, 67‑летняя предпринимательница из Гомеля

Цалюк Андрей, активист из Бреста

Чумаков Алесь, музыкант «Старого Ольсы»

Чекина Людмила, директор Tut.by

Юшкевич Евгений, бывший следователь и айтишник

Якубович Светлана, волонтер гомельской «Весны»

Яремчик Андрей, участник группы Tor Band

Накануне Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем переговоров было освобождение заключенных. Перед визитом в Беларусь спецпосланник США находился в Вильнюсе, где обсуждал с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в том числе ситуацию с белорусскими политзаключенными.

Ранее Коул заявлял, что рассчитывает на новые освобождения заключенных в Беларуси примерно в середине сентября.

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