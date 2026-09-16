На свободу вышел директор БелаПАН Дмитрий Новожилов 16.09.2026, 13:28

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Дмитрий Новожилов

Журналист был задержан 18 августа 2021 года.

Дмитрий Новожилов — бывший директор информационного агентства БелаПАН.

Был задержан 18 августа 2021 года после обыска и допроса в Следственном комитете. Ему предъявили обвинение на ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов). 18 ноября 2021 стало известно, что Дмитрия Новожилова и директора БелаПАН Ирину Левшину также обвинили в "создании экстремистского формирования".

4 апреля стало известно, что уголовное дело направили в суд. Дмитрия Новожилова обвинили по ч. 1 ст. 361-1 (Участие в экстремистском формировании) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса.

Суд по «делу БелаПАН» начался 6 июня 2022 г. и длился ровно четыре месяца.

6 октября были вынесены приговоры: журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову назначили 14 лет колонии, его жене Ирине Злобиной — 9 лет колонии, главной редакторке и директорке "БелаПАНа" Ирине Левшиной — 4 года колонии, бывшему директору агентства Дмитрию Новожилову — 6 лет колонии. Кроме того, политзаключенным назначили крупные штрафы, в частности Новожилову — 700 базовых (22 400 рублей).

Приговоры вынес судья Вячеслав Тулейко.

В феврале 2023 года Дмитрия этапировали в ИК № 3 в Витьбе.

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