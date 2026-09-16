На свободу вышла активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик

На свободу вышла активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик1
- 16.09.2026, 13:19
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Режим приговорил ее к 9,5 годам лишения свободы.
В Беларуси 16 сентября на свободу вышли еще 25 политзаключенных.
Среди освобожденных 16 сентября — активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик.
Елене Лазарчик 51 год, она вдова активиста и защитника Куропат Сергея Мацкойтя (он умер в 2023 году).
В сентябре 2022 года Елену приговорили к 8 годам колонии, ее обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).
Позже ей добавили еще полтора года колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК).
Ранее спецпосланник президента США Джон Коул по итогам переговоров в Минске сообщил, что в Беларуси освободят 25 человек, а Соединенные Штаты в ответ снимут санкции с двух белорусских компаний.