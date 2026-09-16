На свободу вышла активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик 1 16.09.2026, 13:19

1,546

Елена Лазарчик

Режим приговорил ее к 9,5 годам лишения свободы.

В Беларуси 16 сентября на свободу вышли еще 25 политзаключенных.

Среди освобожденных 16 сентября — активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик.

Елене Лазарчик 51 год, она вдова активиста и защитника Куропат Сергея Мацкойтя (он умер в 2023 году).

В сентябре 2022 года Елену приговорили к 8 годам колонии, ее обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Позже ей добавили еще полтора года колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК).

Ранее спецпосланник президента США Джон Коул по итогам переговоров в Минске сообщил, что в Беларуси освободят 25 человек, а Соединенные Штаты в ответ снимут санкции с двух белорусских компаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com