Кто держит «выключатель» современной войны? 3 16.09.2026, 13:15

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Еще недавно государства полностью контролировали военные технологии.

Еще недавно государства практически полностью контролировали инфраструктуру, необходимую для ведения войны. Теперь ситуация меняется. Спутниковые сети, облачные вычисления и системы искусственного интеллекта принадлежат частным компаниям, которые способны самостоятельно решать, кому и на каких условиях предоставлять доступ к своим технологиям, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты назвали это «властью выключателя» и предупредили о растущей зависимости армий от бизнеса.

Особенно наглядно это проявилось в Украине. Украинские военные готовили атаку морскими дронами на российский Черноморский флот в оккупированном Крыму. Операция зависела от Starlink. Илон Маск отказался активировать необходимую связь, поскольку считал, что удар может привести к опасной эскалации.

«Ни одно правительство не могло заставить его немедленно включить систему», — пишут авторы.

Проблема выходит далеко за пределы Starlink. Частные компании могут менять цены и условия контрактов прямо во время конфликта, отказываться от отдельных задач или подвергаться давлению со стороны других государств.

В качестве примера можно привести ситуацию с компанией Anthropic. Пентагон оказался втянут в судебный спор с разработчиком ИИ после отказа компании принять условия, допускавшие массовую слежку и использование автономного оружия.

Для Европы зависимость от американских технологий создает еще одну проблему. Брюссель говорит о стратегической автономии, но собственные альтернативы Starlink пока только развиваются. Amazon строит спутниковую сеть Amazon Leo, а ЕС инвестирует в систему IRIS-2.

«Зависимость появилась быстрее, чем альтернативы», — отмечают эксперты.

Военные должны учитывать не только технический отказ оборудования, но и ситуацию, когда сама компания решает прекратить доступ. Армиям следует заранее находить резервных поставщиков, прописывать условия работы во время кризисов и проводить учения на случай потери критически важного коммерческого сервиса.

В современной войне государства по-прежнему принимают решение о начале боевых действий. Но возможность реализовать это решение все чаще зависит от того, кто держит «переключатель».

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