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Кто держит «выключатель» современной войны?

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  • 16.09.2026, 13:15
  • 2,902
Кто держит «выключатель» современной войны?

Еще недавно государства полностью контролировали военные технологии.

Еще недавно государства практически полностью контролировали инфраструктуру, необходимую для ведения войны. Теперь ситуация меняется. Спутниковые сети, облачные вычисления и системы искусственного интеллекта принадлежат частным компаниям, которые способны самостоятельно решать, кому и на каких условиях предоставлять доступ к своим технологиям, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты назвали это «властью выключателя» и предупредили о растущей зависимости армий от бизнеса.

Особенно наглядно это проявилось в Украине. Украинские военные готовили атаку морскими дронами на российский Черноморский флот в оккупированном Крыму. Операция зависела от Starlink. Илон Маск отказался активировать необходимую связь, поскольку считал, что удар может привести к опасной эскалации.

«Ни одно правительство не могло заставить его немедленно включить систему», — пишут авторы.

Проблема выходит далеко за пределы Starlink. Частные компании могут менять цены и условия контрактов прямо во время конфликта, отказываться от отдельных задач или подвергаться давлению со стороны других государств.

В качестве примера можно привести ситуацию с компанией Anthropic. Пентагон оказался втянут в судебный спор с разработчиком ИИ после отказа компании принять условия, допускавшие массовую слежку и использование автономного оружия.

Для Европы зависимость от американских технологий создает еще одну проблему. Брюссель говорит о стратегической автономии, но собственные альтернативы Starlink пока только развиваются. Amazon строит спутниковую сеть Amazon Leo, а ЕС инвестирует в систему IRIS-2.

«Зависимость появилась быстрее, чем альтернативы», — отмечают эксперты.

Военные должны учитывать не только технический отказ оборудования, но и ситуацию, когда сама компания решает прекратить доступ. Армиям следует заранее находить резервных поставщиков, прописывать условия работы во время кризисов и проводить учения на случай потери критически важного коммерческого сервиса.

В современной войне государства по-прежнему принимают решение о начале боевых действий. Но возможность реализовать это решение все чаще зависит от того, кто держит «переключатель».

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