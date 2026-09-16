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В Беларуси освобождены еще 25 политзаключенных

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  • 16.09.2026, 12:09
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В Беларуси освобождены еще 25 политзаключенных
Освобожденные политзаключенные
Фото: Джон Коул

(Обновлено) Спецпосланник президента США Джон Коул опубликовал первое фото.

В Беларуси на свободу вышли еще 25 политзаключенных.

Об этом спецпосланник президента США Джон Коул сообщил на своей странице в Х. Он также опубликовал фото освобожденных 16 сентября политзаключенных.

Освобожденные политзаключенные
Фото: Джон Коул

«Сегодня на свободе 25 заключенных! Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. …Спасибо нашим друзьям в Литве за поддержку. Мы будем и дальше улучшать отношения между США и Беларусью и работаем над освобождением еще большего числа людей в самом ближайшем будущем. Мы еще не закончили!», — написал Джон Коул.

Среди освобожденных 16 сентября — активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик.

Елене Лазарчик 51 год, она вдова активиста и защитника Куропат Сергея Мацкойтя (он умер в 2023 году).

В сентябре 2022 года Елену приговорили к 8 годам колонии, ее обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Позже ей добавили еще полтора года колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). С тех пор Елена находится в ИК-24 в Заречье, колонии, куда отправляют отбывать срок женщин, которых осудили повторно.

На свободу 16 сентября также вышли гендиректор TUT.BY Людмила Чекина, основатель основатель «Арт Сядзібы» и магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павел Белоус, журналист и медиаменеджер Андрей Александров, политолог Татьяна Кузина, директор информационного агентства БелаПАН Дмитрий Новожилов.

Ранее Джон Коул по итогам переговоров в Минске сообщил, что в Беларуси освободят 25 человек, а Соединенные Штаты в ответ снимут санкции с двух белорусских компаний.

«В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний — «Лакокраска» и «Беллесбумпром»», — заявил Коул.

Переговоры американской делегации с белорусскими властями проходили в Минске 15 и 16 сентября.

Спецпосланник США подчеркнул, что стороны продолжат работу над оставшимися вопросами. По его словам, в случае достижения новых договоренностей могут последовать очередные освобождения людей и дальнейшее снятие американских санкций с белорусских предприятий.

«Когда все вопросы будут решены и согласованы обеими сторонами, последуют дополнительные освобождения людей и снятие санкций с белорусских компаний», — заявил Коул.

Накануне Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем переговоров было освобождение заключенных. Перед визитом в Беларусь спецпосланник США находился в Вильнюсе, где обсуждал с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в том числе ситуацию с белорусскими политзаключенными.

Ранее Коул заявлял, что рассчитывает на новые освобождения заключенных в Беларуси примерно в середине сентября.

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