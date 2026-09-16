У белоруса нашли самодельный пистолет с лазерным прицелом

У белоруса нашли самодельный пистолет с лазерным прицелом2
- 16.09.2026, 12:33
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Он рассказал, что сделал оружие для необычной цели.
У сельчанина из Кличевского района обнаружили самодельный пистолет под малокалиберный патрон. С его слов, оружие сделал для отстрела свиней, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.
Дома у 60-летнего сельчанина из Кличевского района сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 23 патрона и предмет, похожий на пистолет. Его отправили на экспертизу.
Как выяснилось, малокалиберные патроны (5,6 мм) пригодны для стрельбы, как и однозарядный гладкоствольный пистолет, который оказался самодельным.
«Сельчанин пояснил, что много лет назад, будучи охотником, патроны купил, а пистолет изготовил сам для отстрела свиней», — рассказали в ГКСЭ.
Судя по фото, мужчина приспособил лазер-игрушку в качестве прицела — он заметен на конце ствола.
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.