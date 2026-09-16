У белоруса нашли самодельный пистолет с лазерным прицелом 2 16.09.2026, 12:33

1,142

иллюстративное фото

Он рассказал, что сделал оружие для необычной цели.

У сельчанина из Кличевского района обнаружили самодельный пистолет под малокалиберный патрон. С его слов, оружие сделал для отстрела свиней, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Дома у 60-летнего сельчанина из Кличевского района сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 23 патрона и предмет, похожий на пистолет. Его отправили на экспертизу.

Как выяснилось, малокалиберные патроны (5,6 мм) пригодны для стрельбы, как и однозарядный гладкоствольный пистолет, который оказался самодельным.

«Сельчанин пояснил, что много лет назад, будучи охотником, патроны купил, а пистолет изготовил сам для отстрела свиней», — рассказали в ГКСЭ.

Судя по фото, мужчина приспособил лазер-игрушку в качестве прицела — он заметен на конце ствола.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com