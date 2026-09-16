закрыть
16 сентября 2026, среда, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белоруса нашли самодельный пистолет с лазерным прицелом

2
  • 16.09.2026, 12:33
  • 1,142
У белоруса нашли самодельный пистолет с лазерным прицелом
иллюстративное фото

Он рассказал, что сделал оружие для необычной цели.

У сельчанина из Кличевского района обнаружили самодельный пистолет под малокалиберный патрон. С его слов, оружие сделал для отстрела свиней, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Дома у 60-летнего сельчанина из Кличевского района сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 23 патрона и предмет, похожий на пистолет. Его отправили на экспертизу.

Как выяснилось, малокалиберные патроны (5,6 мм) пригодны для стрельбы, как и однозарядный гладкоствольный пистолет, который оказался самодельным.

«Сельчанин пояснил, что много лет назад, будучи охотником, патроны купил, а пистолет изготовил сам для отстрела свиней», — рассказали в ГКСЭ.

Судя по фото, мужчина приспособил лазер-игрушку в качестве прицела — он заметен на конце ствола.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук