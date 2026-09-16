В Могилеве на велодорожке заметили необычное ноу-хау

В Могилеве на велодорожке заметили необычное ноу-хау5
- 16.09.2026, 12:18
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Новшество понравилось далеко не всем.
Лежачих полицейских установили на могилевской велодорожке. О новинке написал канал fly.belarus в Threads.
«Лежачие полицейские на велодорожках – это только могилевское ноу-хау? На самокате проезжать совсем неприятно», – поделился впечатлениями автор публикации.
В комментариях многие читатели поддержали могилевскую задумку. Белорусы ожидают, что лежачие полицейские заставят велосипедистов и самокатчиков ездить аккуратнее
«Как водитель авто заявляю – супер!!!!!»
«Почему бы и нет? Учитывая как велосипедисты/самокатчики/спмщики вылетают на дорогу даже не повернув голову, это хоть немного выиграет время для избежания дтп и прочего».
«На велосипеде нормально».
«А давайте в Бресте 10 таких? На велике пофиг (если не шоссейник), но они по дороге авто обгоняют обычно. А у самокатчиков самовыпил инста».
Нашлись и скептики, которые отмечают, что в темноте лежачих полицейских не будет видно, а в светлое время суток их попросту будут объезжать.
«Удалите, нашим не показывайте», – попросил читатель из Гомеля.
«Уже представляю себе спешивание в темноте лицом вперёд на проезжую часть».
«Колясочникам определенно понравится».
«Во-первых, по сторонам есть место объехать, во-вторых, теперь они будут заранее перестраиваться и сразу в пешеходов на переходе врезаться. Гениально!»