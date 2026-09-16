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Зеленский: В этой войне больше нет победы для обоих

  • 16.09.2026, 7:43
  • 2,000
Зеленский: В этой войне больше нет победы для обоих
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о «сумасшедшей идее» Путина.

В войне России против Украины больше не может быть победы для обеих сторон – только остановка боевых действий ради человеческих жизней. В то же время, некоторые партнеры ошибочно считают, что Путину нужна лишь часть украинской территории.

Об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского для CBC News.

Зеленский заявил: придется изменить мнение Путина.

«У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры и все», - отметил президент.

По его словам, это «сумасшедшая идея» - Путину нужны не километры, а вся Украина как часть России. Цель Кремля значительно шире, чем получение отдельного участка земли - речь идет о полном подчинении страны.

Президент Украины также прокомментировал идею о решении, выгодном сразу и России, и Украине.

«Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за столько человеческих потерь она перестала быть о победе для обоих еще в первый день», - заявил Зеленский.

По его словам, единственная настоящая победа сейчас - это просто остановить войну ради человеческих жизней, а не искать формулу, одинаково выгодную обеим сторонам.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США находятся в постоянном диалоге и продолжают переговоры - американская сторона, по его словам, принимает различные меры поддержки.

В то же время по поводу санкций президент Украины отметил: США следует действовать сильнее и решительнее, чтобы полностью уничтожить способности России вести войну.

Зеленский рассказал, что американская сторона попросила не раскрывать детали переговоров в медиа, пока продолжается проработка озвученных идей. В настоящее время идет подготовка ко встрече президента с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая запланирована на конец сентября.

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