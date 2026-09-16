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Украинские партизаны вывели из строя оборонный завод в Воронеже

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  • 16.09.2026, 7:52
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Украинские партизаны вывели из строя оборонный завод в Воронеже

Проведена рискованная, но эффективная операция.

Партизанское движение «Атеш» заявило об уничтожении оборудования на электроподстанции возле завода «ВЗПП-Сборка» в Воронеже.

По данным движения, его агент смог обойти охрану и вывести из строя главный распределительный шкаф, питающий предприятие.

Завод является стратегически важным для российской армии. Он производит электронные компоненты для военной техники оккупантов.

Речь, в частности, идет об интегральных микросхемах, силовых ключах и блоках питания для бортовых компьютеров и навигационных систем ракет «Х-101», а также компонентах автоматики и управления для «Искандер-К».

Кроме того, по данным движения, предприятие выпускает полупроводниковые компоненты для радаров и систем управления огнем ЗРК «Панцирь-С1».

В «Атеш» заявили, что повреждение электрооборудования привело к обесточиванию производственных цехов.

Восстановление полноценного электроснабжения заняло несколько недель, что повлияло на сроки поставок компонентов для российских ракет и комплексов ПВО.

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