закрыть
16 сентября 2026, среда, 8:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турция предложила Украине и России новые условия по перемирию

  • 16.09.2026, 8:22
Турция предложила Украине и России новые условия по перемирию

Анкара ведет переговоры с разными сторонами.

Турция в последнее время усилила дипломатические усилия, направленные на достижение договоренностей по ситуации в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, Анкара ведет переговоры со сторонами и пытается способствовать достижению договоренностей. Турция работает над тем, чтобы продвинуть переговорный процесс по Черному морю.

«Мы в последнее время активизировали наши усилия для достижения договоренности по Черному морю», - сказал глава турецкого МИД.

Он также сообщил, что турецкая сторона продолжает переговоры с соответствующими сторонами по этому вопросу.

Анкара ранее играла роль в международных договоренностях, связанных с безопасностью судоходства и функционированием Черного моря.

Турецкая сторона вновь пытается использовать дипломатические каналы для достижения договоренностей по ситуации в регионе. В то же время, детали возможного нового формата и конкретные условия договоренностей в заявлении Фидана не раскрываются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук