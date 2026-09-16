Турция предложила Украине и России новые условия по перемирию
- 16.09.2026, 8:22
Анкара ведет переговоры с разными сторонами.
Турция в последнее время усилила дипломатические усилия, направленные на достижение договоренностей по ситуации в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Об этом сообщает «Укринформ».
По его словам, Анкара ведет переговоры со сторонами и пытается способствовать достижению договоренностей. Турция работает над тем, чтобы продвинуть переговорный процесс по Черному морю.
«Мы в последнее время активизировали наши усилия для достижения договоренности по Черному морю», - сказал глава турецкого МИД.
Он также сообщил, что турецкая сторона продолжает переговоры с соответствующими сторонами по этому вопросу.
Анкара ранее играла роль в международных договоренностях, связанных с безопасностью судоходства и функционированием Черного моря.
Турецкая сторона вновь пытается использовать дипломатические каналы для достижения договоренностей по ситуации в регионе. В то же время, детали возможного нового формата и конкретные условия договоренностей в заявлении Фидана не раскрываются.