В США создали внедорожник, который способен переступать через машины в пробке 9 16.09.2026, 8:42

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Уникальное авто возникло на базе Jeep Grand Cherokee.

Пробки остаются одним из самых неприятных явлений, которые могут возникнуть во время поездки. Однако есть автомобиль, которому не страшна эта проблема, пишет Supercar Blondie.

Вместо того, чтобы ждать, пока в пробке проедут впереди идущие автомобили, можно просто «переступить» через них. Для этого в 2017 году был создан внедорожник Hum Rider на базе Jeep Grand Cherokee.

Автомобиль получил гидравлическую подвеску, которая поднимает автомобиль на высоту почти 2,7 метра и одновременно увеличивает колесную базу. Интересно то, что Hum Rider был создан в 2017 году как рекламный трюковый автомобиль для сервиса подключенных автомобилей Hum от Verizon.

По нажатию кнопки из-под Jeep Grand Cherokee выдвигаются гидравлические рычаги, раздвигая колеса в стороны и поднимая кузов высоко в воздух. Это позволяет объезжать многие автомобили, которые стоят в пробке.

В обычном состоянии Hum Rider уменьшает колесную базу и дорожный просвет. За эту систему отвечает более 90 метров гидравлических трубопроводов, а необходимую для работы гидравлических насосов энергию обеспечивает бензиновый генератор Honda.

Модификации также увеличили вес внедорожника до примерно 3850 кг, что более чем в два раза превышает вес стандартного Jeep Grand Cherokee. Автомобиль оснащен грузовыми шинами повышенной прочности, чтобы выдержать дополнительный вес и необычные нагрузки, создаваемые гидравлической системой.

Кроме того, после модификации возникла проблема - водитель не может просто выглянуть в окно, чтобы увидеть, что происходит внизу. Однако для решения этой проблемы автомобиль решили оснастить четырьмя камерами, установленными под автомобилем. Эти камеры передают изображение на экраны в салоне, позволяя водителю следить за тем, что происходит вокруг.

Однако Hum Rider не проектировался как серийный автомобиль. Он был создан в единственном экземпляре.

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